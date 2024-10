Sharp grabs, one-handed catches and terrific fielding remained constant throughout the #INDvBAN series!

🎥 Find out who won the fielding 🏅🔽 - By @RajalArora #TeamIndia | @IDFCFIRSTBank— BCCI (@BCCI) October 2, 2024

भारत को अब कीवियों की टक्‍कर

भारतीय टीम ने बांग्‍लादेश को 2-0 से मात दी और अब उसे अगली चुनौती न्‍यूजीलैंड से मिलेगी। भारत और न्‍यूजीलैंड के बीच अक्‍टूबर-नवंबर में तीन मैचों की टेस्‍ट सीरीज खेली जाएगी। इसके बाद भारतीय टीम ऑस्‍ट्रेलिया दौरे पर रवाना होगी, जहां वो पांच मैचों की टेस्‍ट सीरीज में हिस्‍सा लेगी।

