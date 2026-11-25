स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। साउथ अफ्रीका ने बांग्लादेश को दूसरे टेस्ट मैच में पारी और 219 रन से विशाल अंतर से हरा दिया। साउथ अफ्रीका ने इस जीत के साथ दो मैचों की सीरीज को 2-0 से अपने नाम किया है। साउथ अफ्रीका की इस जीत के साथ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप प्वॉइंट्स टेबल में बदलाव हुआ है।

साउथ अफ्रीका की टीम ने इस जीत के साथ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप प्वॉइंट्स टेबल में नंबर वन की पोजिशन और मजबूत की है। साउथ अफ्रीका का जीत प्रतिशत अब 77.78% हो गया है। ऑस्ट्रेलिया का जीत प्रतिशत 69.23% है और ऑस्ट्रेलिया की टीम दूसरे नंबर पर मौजूद है। न्यूजीलैंड की टीम 66.67% जीत प्रतिशत के साथ तीसरे नंबर पर है। वहीं भारतीय टीम 50 जीत प्रतिशत के साथ चौथे नंबर पर है।

साउथ अफ्रीका की जीत से बढ़ी टीम इंडिया की टेंशन साउथ अफ्रीका की इस जीत ने भारत के लिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की राह कठिन कर दी थी। साउथ अफ्रीका ने जीत से फाइनल का दावा मजबूत किया है, वहीं भारत की टेंशन बढ़ा दी है। भारतीय टीम को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल से पहले छह मैच खेलने हैं। भारतीय टीम को फाइनल में पहुंचने के लिए सभी छह मैच जीतने के अलावा टॉप-3 में मौजूद टीमों के WTC अंक में कटौती होना भी जरूरी था। साउथ अफ्रीका की इस जीत ने भारत को झटका दिया है।