नई दिल्ली, स्पोर्ट्स डेस्क। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में भारत और ऑस्ट्रेलिया की भिड़ंत हो रही है। द ओवल के मैदान पर भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। खिताबी मुकाबले में भारत और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी बाजू पर काली पट्टी बांधकर मैदान पर उतरे हैं। दरअसल, ओडिशा में हुए ट्रेन हादसे में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए दोनों टीम के प्लेयर्स काली पट्टी बांधकर खेल रहे हैं।

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मैच के आगाज से पहले भारतीय खिलाड़ियों ने ओडिशा ट्रेन हादसे के पीड़ितों के लिए दो मिनट का मौन धारण किया। इस दौरान सभी खिलाड़ी मैदान पर दो मिनट तक शांत खड़े नजर आए और उन्होंने इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही भारत और ऑस्ट्रेलिया टीम के सभी खिलाड़ी बाजू पर काली पट्टी बांधकर मैदान पर उतरे हैं।

