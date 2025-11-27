स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Women Premier League Mega Auction 2026 Live Updates: महिला प्रीमियर लीग की पहली मेगा नीलामी आज नई दिल्ली में होने वाली है। पांच टीमों की यह फ्रेंचाइजी लीग की शुरुआत 2023 में हुई थी, जिसके अभी तक कुल तीन सीजन खेले जा चुके है। डब्ल्यूपीएल 2026 ऑक्शन में इस बार कुल 277 खिलाड़ियों इस मेगा नीलामी का हिस्सा होंगे। पांच टीमें अधिकतम 73 स्थानों को भरने की कोशिश करेंगी, जिनमें 50 भारतीय और 23 विदेशी खिलाड़ी शामिल होंगे।

कम से कम 15 और ज्यादा से ज्यादा 18 खिलाड़ी टीम में शामिल किए जा सकते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत मार्की सेट से होगी, जिसमें 8 खिलाड़ी शामिल है। दीप्ति शर्मा, रेणुका सिंह, सोफी डिवाइन, एमीलिया केर, सोफी एक्सलस्टोन, एलिसा हीली, मेग लैनिंग और लॉरा वोल्वार्ड्ट इन 8 खिलाड़ियों की लिस्ट में है।

इस बार नीलामी में एक बड़ा नया नियम जोड़ा गया है। टीमें RTM (Right to Match) कार्ड का इस्तेमाल कर सकती हैं, जिसके जरिए वे अपनी 2025 स्क्वॉड की खिलाड़ियों को वापस खरीद सकती हैं, जिन फ्रेंचाइजी ने कम खिलाड़ियों को रिटेन किया है, उन्हें ज्यादा RTM कार्ड और बड़ा पर्स मिलेगा। इस बार नीलामी के लिए कुल पर्स 41.1 करोड़ रुपये है।



