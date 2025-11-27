WPL Mega Auction 2026 Live Updates: 73 स्लॉट, 277 खिलाड़ी...आज सजेगा डब्ल्यूपीएल का बाजार; दीप्ति शर्मा रच सकती हैं इतिहास
WPL Mega Auction 2026 Live Updates: महिला प्रीमियर लीग की पहली मेगा नीलामी आज नई दिल्ली में होनी है। कुल 277 खिलाड़ी पहली बार होने वाली इस मेगा नीलामी का हिस्सा होंगे। पांच टीमें ज्यादा से ज्यादा 73 स्थानों को भरने की कोशिश करेंगी, जिनमें 50 भारतीय और 23 विदेशी खिलाड़ी शामिल होंगे।
कम से कम 15 और ज्यादा से ज्यादा 18 खिलाड़ी टीम में शामिल किए जा सकते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत मार्की सेट से होगी, जिसमें 8 खिलाड़ी शामिल है। दीप्ति शर्मा, रेणुका सिंह, सोफी डिवाइन, एमीलिया केर, सोफी एक्सलस्टोन, एलिसा हीली, मेग लैनिंग और लॉरा वोल्वार्ड्ट इन 8 खिलाड़ियों की लिस्ट में है।
इस बार नीलामी में एक बड़ा नया नियम जोड़ा गया है। टीमें RTM (Right to Match) कार्ड का इस्तेमाल कर सकती हैं, जिसके जरिए वे अपनी 2025 स्क्वॉड की खिलाड़ियों को वापस खरीद सकती हैं, जिन फ्रेंचाइजी ने कम खिलाड़ियों को रिटेन किया है, उन्हें ज्यादा RTM कार्ड और बड़ा पर्स मिलेगा। इस बार नीलामी के लिए कुल पर्स 41.1 करोड़ रुपये है।
WPL Mega Auction 2026 Live: RCB की नीलामी से पहले रिटेन की गई खिलाड़ी
स्मृति मंधाना – 3.5 करोड़ रुपये
ऋचा घोष – 2.75 करोड़ रुपये
एलिसा पेरी – 2 करोड़ रुपये
श्रेयंका पाटिल – 60 लाख रुपये
WPL Auction 2026 Live Updates: डब्ल्यूपीएल मेगा नीलामी 2026 के नियम
- हर फ्रेंचाइजी ज्यादा से ज्यादा 18 खिलाड़ियों की टीम बना सकती है, जबकि कम से कम 15 खिलाड़ियों का होना जरूरी है।
- पांचों टीमों के बीच कुल 73 स्लॉट खाली हैं, जिनमें से 23 स्लॉट विदेशी खिलाड़ियों के लिए निर्धारित हैं।
- पहली बार, टीमें पांच Right to Match (RTM) कार्ड का इस्तेमाल कर सकेंगी, जिसके जरिए वे अपनी 2025 टीम की खिलाड़ियों को फिर से खरीद सकती हैं।
- जिन टीमों ने कम खिलाड़ियों को रिटेन किया है, उन्हें ज्यादा RTM कार्ड और बड़ा पर्स मिलेगा।
- इस बार सभी टीमों का मिला-जुला नीलामी बजट कुल 41.1 करोड़ रुपये है।
WPL Mega Auction 2026 Live Updates: कैप्ड और अनकैप्ड खिलाड़ी पर लगेगी बोली
Women's Premier League में इस बार कई बड़े नाम दांव पर है। ऑक्शन लिस्ट में कुल 194 भारतीय खिलाड़ी शामिल हैं, जिनमें 52 कैप्ड (अंतरराष्ट्रीय मैच खेल चुकीं) और 142 अनकैप्ड खिलाड़ी (अंतरराष्ट्रीय डेब्यू नहीं किया) हैं। इसके अलावा 83 विदेशी खिलाड़ी भी शामिल हैं, जिनमें से 66 कैप्ड इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं।
Women’s Premier League 2026 Auction Live Updates:कब और कहां देखें डब्ल्यूपीएल की मेगा नीलामी?
भारत में फैंस Star Sports Network चैनल पर टीवी पर WPL 2026 ऑक्शन का लाइव प्रसारण देख सकते हैं। जबकि लाइव स्ट्रीमिंग का लुत्फ जियो हॉटस्टार ऐप पर उठा सकते हैं।
WPL Mega Auction 2026 Live: डब्ल्यूपीएल की पहली मेगा नीलामी
