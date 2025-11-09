जेमिमा रोड्रिग्स की WBBL में निराशाजनक शुरुआत, पहले ही मैच में फेल हो गईं विश्व चैंपियन
भारतीय महिला टीम को वर्ल्ड चैंपियन बनाने में अहम रोल निभाने वाली जेमिमा रोड्रिग्स महिला बिग बैश लीग में बुरी तरह से फेल हो गईं। वह दहाई अंक में भी नहीं पहुंच सकी।
पीटीआई, ब्रिसबेन: जेमिमा रोड्रिग्स की विश्व कप जीत के बाद प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में वापसी निराशाजनक रही, क्योंकि यह भारतीय बल्लेबाज रविवार को महिला बिग बैश लीग (डब्ल्यूबीबीएल) में मेलबर्न रेनेगेड्स के विरुद्ध अपनी टीम ब्रिस्बेन हीट की सात विकेट से हार में केवल छह रन ही योगदान दे पाई।
पिछले सप्ताह भारत की वनडे विश्व कप में ऐतिहासिक जीत के बाद अपना पहला मैच खेल रही जेमिमा प्रभाव छोड़ने के लिए बेताब दिखीं, लेकिन नौ गेंद खेलने के बाद एलिस कैप्सी की गेंद पर बैकवर्ड पाइंट पर डिएंड्रा डोटिन के हाथों कैच आउट हो गई।
लगा दिया तड़का
रोड्रिग्स की इस वापसी ने उनके बढ़ते प्रशंसकों को निराश किया लेकिन उनकी मौजूदगी ने मुकाबले में 'स्टार वैल्यू' का तड़का लगाया। हीट के लिए नादिन डी क्लार्क (38 गेंदों पर 40) और चिनेल हेनरी (22 गेंदों पर 29) ने डटकर सामना किया लेकिन रेनेगेड्स के स्पिनरों ने मैच पर दबदबा बनाए रखा और टीम की पारी 20 ओवर में 133 रन पर ही सिमट गई।
रेनेगेड्स की कप्तान जार्जिया वेयरहैम (3/12) और कैप्सी (3/22) ने बीच के ओवरों में शानदार प्रदर्शन किया, जबकि टेस फ्लिंटॉफ (3/30) आखिरी ओवरों में हीट को वापसी का मौका नहीं दिया। बारिश से प्रभावित मैच में रेनेगेड्स को जीत के लिए आठ ओवर में 66 रन का संशोधित लक्ष्य मिला जिसे टीम ने 7.3 ओवरों में हासिल कर लिया।
सेमीफाइनल में शानदार शतक
जेमिमा ने हाल ही में खत्म हुए वनडे वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शतक जमाया था और टीम को जीत दिलाई थी। सेमीफाइनल में जब टीम लड़खड़ा गई थी तब जेमिमा ने विकेट पर अपने पैर जमाए थे और कप्तान हरमनप्रीत कौर के साथ साझेदारी की थी। जेमिमा ने इस मैच में नाबाद 127 रनों की पारी खेली थी और टीम को जीत दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई थी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।