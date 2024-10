Women's T20 World Cup: फाइनल में बरसे रिकॉर्ड ही रिकॉर्ड, न्यूजीलैंड यहां भी रही साउथ अफ्रीका से आगे, जानिए डिटेल्स

न्यूजीलैंड की जीत की हीरो रहीं युवा खिलाड़ी एमेलिया कर। उन्होंने पहले बल्ले से शानदार योगदान दिया और 43 रन बनाए। वह टीम की सर्वोच्च स्कोरर रहीं। फिर उन्होंने तीन विकेट लेकर टीम की जीत में अहम रोल निभाया। महिला वर्ल्ड कप में ये दूसरी बार हुआ है जब किसी खिलाड़ी ने 40 से ज्यादा रन बनाए हों, तीन विकेट लिए हैं और साथ ही एक कैच भी पकड़ा हो। इससे पहले साल 2018 में वेस्टइंडीज की हैली मैथ्यूज ने श्रीलंका के खिलाफ ऐसा किया था।

