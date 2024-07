Women's Asia Cup Final: महिला एशिया कप के फाइनल मैच के समय में हुआ बदलाव, अब इतने बजे से खेला जाएगा खिताबी मुकाबला

26 जुलाई

सेमीफाइनल 1- भारत बनाम बांग्लादेश- 2 बजे

सेमीफाइनल 2- श्रीलंका बनाम पाकिस्तान- 7 बजे

28 जुलाई

फाइनल- सेमीफाइनल-1 की विजेती टीम बनाम सेमीफाइनल-2 की विजेती टीम- 3 बजे

Playoffs spots are locked in! 🔥 How ready are you to cheer on the Lionesses? 🇱🇰 Let's show our support!#WomensAsiaCup2024 #HerStory #GoLionesses pic.twitter.com/Ozgdl1FFdY— Sri Lanka Cricket 🇱🇰 (@OfficialSLC) July 25, 2024