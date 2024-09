Women's T20 World Cup 2024: न्यूजीलैंड टीम का एलान, Sophie Devine का बतौर T20 कप्तान आखिरी टूर्नामेंट ; देखें पूरा स्क्वॉड

टूर्नामेंट के ग्रुप ए में ऑस्ट्रेलिया, भारत, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और श्रीलंका की टीम को रखा गया है। ग्रुप-बी में साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, वेस्टइंडीज, बांग्लादेश और स्कॉटलैंड की टीमें शामिल हैं। टूर्नामेंट में हर टीम चार ग्रुप मैच खेलेगी। हर ग्रुप से दो टीमें जो टॉप की होगी वह सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी। 20 अक्टूबर को दुबई में फाइनल मैच खेला जाएगा। भारतीय टीम 4 अक्टूबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच खेलकर अपने अभियान की शुरुआत करेगी।

सोफी डिवाइन, सुजी बेट्स, ईडन कार्सन, इजी गेज,मैडी ग्रीन, ब्रूक्स हॉलिडे, फ्रैन जोनास, लीह कास्परेक, जेस केर, एमेलिया केर, रोजमेरी मेयर, मॉली पेनफोल्ड, जॉर्जिया प्लिमर, हैना रो, लिआ ताहूहू

