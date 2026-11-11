क्या IPL में टीमों की संख्या 10 से बढ़कर 12 होगी? BCCI सचिव देवजीत सैकिया ने किया साफ

प्रेट्र, नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के सचिव देवजीत सैकिया ने आइपीएल में टीमों की संख्या 10 से बढ़ाकर 12 करने की संभावनाओं को फिलहाल खारिज कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बोर्ड के भीतर इस प्रस्ताव पर अभी तक औपचारिक या अनौपचारिक रूप से कोई चर्चा नहीं हुई है।

वैश्विक क्रिकेट बाजार में आईपीएल को लेकर काफी दिलचस्पी है, लेकिन सैकिया ने कहा कि फिलहाल टूर्नामेंट के विस्तार की कोई संभावना नहीं है। टीम बढ़ाने के ऊपर नहीं हुई कोई चर्चा सैकिया ने कहा कि हमने 2028 में आईपीएल को 12 टीमों का टूर्नामेंट बनाने की संभावना पर न तो औपचारिक रूप से और न ही अनौपचारिक रूप से कोई चर्चा की है। फिलहाल यह हमारे विचाराधीन नहीं है।

उन्होंने कहा कि हमारा पूरा ध्यान 2027 में होने वाले आईपीएल पर है, जो टूर्नामेंट का 20वां संस्करण होगा। यह एक बड़ा आयोजन होगा। हम अभी उसी की तैयारियों को लेकर चिंतित हैं और उससे आगे की किसी योजना पर विचार नहीं कर रहे हैं।

मीडिया में चल रही खबरों को बताया बेबुनियाद सैकिया ने मीडिया में चल रही टीमों की संख्या बढ़ाने से जुड़ी खबरों को अटकलें करार दिया। उन्होंने कहा कि मीडिया में जो खबरें चल रही हैं, वे कुछ लोगों की कल्पनाओं पर आधारित अटकलें हैं। इन खबरों में कोई सच्चाई नहीं है और न ही इनका कोई आधिकारिक आधार है।

टीमों के पर्स में बढ़ोतरी पर भी फैसला नहीं सैकिया ने 2027 की मेगा नीलामी से पहले टीमों के खिलाड़ियों पर खर्च करने की सीमा (सैलरी पर्स) 125 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 150 करोड़ रुपये करने के प्रस्ताव पर भी स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि इस संबंध में अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है।

उन्होंने कहा कि सैलरी पर्स में बढ़ोतरी को लेकर ऐसा कुछ भी नहीं है। मेगा नीलामी अगले साल किसी समय होगी। इस बार मेगा नीलामी नहीं होगी। हमारी नीलामी 16 दिसंबर को होने जा रही है, जो मौजूदा चक्र का आखिरी साल होगा।