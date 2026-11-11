इंग्लैंड के खिलाफ तीनों फॉर्मेट में होगी इंडिया ए की परीक्षा, BCCI ने किया स्क्वाड का एलान; श्रेयांका पाटिल को मिली टीम में जगह

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की महिला सेलेक्शन टीम ने इंग्लैंड ए के खिलाफ घर में होने वाले तीनों फॉर्मेट की सीरीज के लिए इंडिया ए के स्क्वाड का एलान कर दिया है। ऑलराउंडर श्रेयांका पाटिल को इंडिया ए की टीम में जगह मिली है।

श्रेयांका को हाल में जिंबाब्वे के खिलाफ सीरीज में नजरअंदाज कर दिया गया था। हालांकि, अब उन्हें इंडिया ए के लिए खेलने का मौका मिला है। भारत को घर पर इंग्लैंड ए के खिलाफ तीन टी20, तीन वनडे और एकमात्र मल्टी-डे मैच खेलना है।

अनुष्का शर्मा को मिली सफेद गेंद की कप्तानी अनुष्का शर्मा को वनडे और टी20 टीम का कप्तान बनाया गया है। वहीं मिन्नु मानी को उपकप्तान चुना गया है। मिन्नु इसी के साथ मल्टी-डे के मुकाबले में टीम की कमान संभालेंगी।