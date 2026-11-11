अर्शदीप सिंह का न्यूजीलैंड में प्यार का इजहार, समरीन कौर को स्पेशल अंदाज में किया प्रपोज

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने न्यूजीलैंड में अपने प्यार का इजहार कर दिया है। उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड समरीन कौर को अंगूठी देकर शादी के लिए हाथ मांगा है। इस दौरान समरीन ने हां बोलकर अर्शदीप के प्रपोजल को स्वीकार कर लिया।

समरीन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया, जिसमें अर्शदीप घुटनों पर बैठकर अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करते हुए दिखाई दिए। समरीन ने अंगुठी पहनकर अर्शदीप के प्रपोजल को स्वीकार किया, जिसके बाद अर्शदीप के खुशी का ठिकाना नहीं रहा।

उम्र भर के साथ के नाम समरीन ने प्रपोजल के दौरान की तस्वीरें शेयर करते हुए एक खास कैप्शन भी लिखा। उन्होंने कहा कि उन्हें बहुत खुशी है कि जिंदगी ने दोनों को एक-दूसरे का साथ दिया। समरीन ने लिखा, 'जिंदगी हमें जो कुछ भी दे सकती थी, उसमें से मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि उसने हमें एक-दूसरे का साथ दिया। उम्र भर के साथ के नाम।' '(हाय मंगेतर )'। View this post on Instagram A post shared by Samreen (@samreenkaur__) लंबे समय से एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं अर्शदीप-समरीन अर्शदीप और समरीन एक दूसरे को पिछले कई महीनों से डेट कर रहे हैं। कुछ समय पहले ही अर्शदीप ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर अपने रिलेशनशिप पर आधिकारिक तौर पर मुहर लगाई थी।

इसके बाद अब अर्शदीप ने समरीन को प्रपोज कर पूरा जीवन साथा निभाने का वादा किया है। अर्शदीप इस समय न्यूजीलैंड में हो रही वनडे सीरीज में भारतीय टीम के साथ जुड़े हुए हैं। इसी बीच उन्होंने समरीन से अपने प्यार का इजहार कर दौरे को और भी यादगार बना दिया है।

आईपीएल में भी होगी नई शुरूआत अर्शदीप ने समरीन को प्रपोज कर दिया है। हालांकि दोनों के सगाई और शादी के डेट को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं आई है। मगर ये तो तय हो गया है कि दोनों जल्द ही शादी के बंधन में बंध जाएंगे। अर्शदीप के लिए ये जिंदगी में एक नई शुरूआत होगी।