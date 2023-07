नई दिल्ली, स्पोर्ट्स डेस्क। Joshua Da Silva urged Virat kohli to complete hundred टीम इंडिया त्रिनिदाद में वेस्टइंडीज के Ind vs WI खिलाफ 100वां अंतरराष्ट्रीय टेस्ट मैच खेल रही है। नए विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) चक्र 2023-25 में भारतीय टीम अपनी दो मैचों की सीरीज का दूसरा मैच खेल रही है।

साथ ही स्टार बल्लेबाज विराट कोहली Virat Kohli 500th match वेस्टइंडीज के खिलाफ अपने करियर का 500वां अंतरराष्ट्रीय मैच खेल रहे हैं। ऐसे में पूरी दुनिया में उनके फैंस एक बड़ी पारी की उम्मीद कर रहे थे, जिस पर कोहली खरे भी उतरे। ऐसे में खुद वेस्टइंडीज के खिलाड़ी भी कोहली को अपना शतक पूरा करते हुए देखना चाहते थे।

कोहली ने दूसरे पहले दिन का खेल खत्म होने तक 87 रन बनाए थे और दूसरे दिन कोहली ने अपना शतक पूरा किया। कोहली Virat Kohli 29th hundred ने पहली पारी में 121 रन बनाए। वहीं, बल्लेबाजी के दौरान कोहली की वेस्टइंडीज के विकेटकीपर से बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इससे कोहली की जबरदस्त फैन फॉलोइंग का अंदाजा लगाया जा सकता है।

Joshua Da Silva behind the stumps when Virat Kohli was batting:

- "My mom told me she's coming to watch Virat Kohli bat, I couldn't believe it".

- "Get your 100 Virat, I want you to score it".

- "Stealing doubles since 2012".

- Joshua is a big King Kohli fan! pic.twitter.com/cWbAOOStkQ