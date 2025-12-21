Sameer Minhas कौन हैं? पाकिस्तानी बैटर ने अंडर-19 एशिया कप के फाइनल में रचा इतिहास, भाई खेल चुका है इंटरनेशनल किकेट
स्पोर्ट्सडेस्क, नई दिल्ली। एसीसी मेंस अंडर-19 एशिया कप 2025 के फाइनल में भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम औरपाकिस्तान अंडर 19 क्रिकेट टीम के बीच टक्कर हो रही है। दुबई के आईसीसी अकादमी ग्राउंड में खेले जा रहे इस मुकाबले में पाकिस्तानीबैटर समीर मिन्हास ने बल्ले से तांडव मचाया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान ने समीर के तूफानी शतक की बदौलत 50 ओवर में 8 विकेट खोकर 347 रन बनाए।
समीर ने जड़ा शतक
समीर ने फाइनल में 152.21 की स्ट्राइकरेट से बल्लेबाजी की और सभी भारतीय गेंदबाजों का आड़े हाथों लिया। समीर ने 113 गेंदों पर 172 रन की पारी खेली। अपनी इस पारी में उन्होंने 17 चौके और 9 छक्के भी लगाए। समीर ने 29 गेंदों पर अर्धशतक, 71 गेंदों पर अपना शतक और 105 गेंदों पर 150 रन पूरे किए।
ये रिकॉर्ड अपने नाम किया
मिन्हास ने अंडर-19 एशिया कप फाइनल के इतिहास में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर का रिकॉर्ड भी बनाया। उन्होंने 2012 में कुआलालंपुर में भारत के खिलाफ सामीअसलम के 134 रनों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। 43वें ओवर में दीपेश देवेंद्रन ने उन्हें आउट कर दिया। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि आखिरी समीर मिन्हास कौन हैं?
कौन हैं समीर?
2 दिसंबर, 2006 को मुल्तान में जन्मे समीर मिन्हास ने मुल्तानरीजन अंडर-13, दक्षिणी पंजाब अंडर-16 और मुल्तान अंडर-19 टीमों का प्रतिनिधित्व किया और अंततः राष्ट्रीय अंडर-19 टीम में स्थान प्राप्त किया। मिन्हास ने पहली बार अंडर-19 एशिया कप में मलेशिया के खिलाफ हुए मैच में सुर्खियां बटोरीं।
अपने युवा वनडे डेब्यू में उन्होंने 148 गेंदों पर 177 रनों की नाबाद शानदार पारी खेली थी। इसमें 11 चौके और 8 छक्के शामिल थे। समीर मिन्हास के बड़े भाई अराफात मिन्हास 2023 एशियाई खेलों में पाकिस्तान के लिए चार टी20 इंटरनेशनल खेल चुके है। साथ ही पाकिस्तान सुपर लीग में कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तांन का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं।
