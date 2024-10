Impact Player Rule: BCCI ने आखिर क्‍यों खत्‍म किया इम्पैक्ट प्लेयर रूल? क्‍या है इसके नियम? आसान भाषा में समझें

What is the Impact Player Rule बीसीसीआई (BCCI) ने 14 अक्टूबर को एक बड़ा फैसला लिया। आईपीएल 2025 से पहले डोमेस्टिक ट्वेंटी-20 प्रतियोगिता सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (Syed Mushtaq Ali Trophy) से इम्पैक्ट प्लेयर रूल को हटा दिया गया है। हालांकि ये नियम आईपीएल में रहेगा। ऐसे में इस आर्टिकल के जरिए आपको बताते हैं इम्पैक्ट प्लेयर रूल क्या है?

क्या होता है Impact Player Rule? समझे आसान भाषा में