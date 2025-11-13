Language
    न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए वेस्टइंडीज टीम का एलान, 6 साल बाद इस खिलाड़ी की हुई वापसी

    By Umesh Kumar Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 05:23 PM (IST)

    स्टइंडीज ने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन वनडे मैच की सीरीज के लिए टीम का एलान कर दिया है। सलामी बल्लेबाज जॉन कैंपबेल को 6 साल बाद टीम में वापसी शामिल किया गया है। तेज गेंदबाज जोहान लेन और ऑलराउंडर शमर स्प्रिंगर को पहली बार वनडे टीम में शामिल किया गया है।

    जॉन कैंपबेल की 6 साल बाद हुई टीम में वापसी।

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। वेस्टइंडीज ने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन वनडे मैच की सीरीज के लिए टीम का एलान कर दिया है। सलामी बल्लेबाज जॉन कैंपबेल को 6 साल बाद टीम में वापसी शामिल किया गया है। तेज गेंदबाज जोहान लेन और ऑलराउंडर शमर स्प्रिंगर को पहली बार वनडे टीम में शामिल किया गया है, जबकि कंधे की चोट से उबरकर वापसी करने वाले तेज गेंदबाज मैथ्यू फोर्ड की भी वापसी हुई है।

    इन तीनों ने स्पिनर अकील होसेन, गुडाकेश मोती और चोटिल हुए बाएं हाथ के तेज गेंदबाज रेमन सिमंड्स की जगह ली। अल्जारी जोसेफ, शमर जोसेफ और जेडियाह ब्लेड्स भी चोटों के कारण बाहर हो गए थे। कैम्पबेल ने बांग्लादेश सीरीज में साथी सलामी बल्लेबाज ब्रैंडन किंग की जगह ली थी। किंग ने उस सीरीज में 44, 0 और 18 रन बनाए थे जिसमें वेस्टइंडीज 2-1 से हार गया था।

    ऐसा रहा है प्रदर्शन

    उनका टी20 अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन भी खराब रहा है। बांग्लादेश और न्यूजीलैंड सीरीज में पिछले पांच मैचों में सिर्फ चार बार ही उनका स्कोर दहाई के अंक में पहुंचा है। कैंपबेल को टेस्ट क्रिकेट में उनके दमदार प्रदर्शन के बाद टीम में वापस बुलाया गया है, जिसमें पिछले महीने दिल्ली में भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट में लगाया गया एक प्रभावशाली शतक भी शामिल है। पिछले सीजन में सुपर-50 कप में वे जमैका के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी थे, जिन्होंने सात मैचों में 102.20 के स्ट्राइक रेट से 278 रन बनाए थे।

    इन पर तेज गेंदबाजी की जिम्मेदारी

    बता दें कि न्यूजीलैंड के खिलाफ लेन, स्प्रिंगर, फोर्ड और जस्टिन ग्रीव्स के अलावा जेडन सील्स और रोमारियो शेफर्ड तेज गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभालेंगे। बांग्लादेश में अपना वनडे डेब्यू करने वाले एकीम ऑगस्टे ने शाई होप की अगुवाई वाली 15 सदस्यीय टीम में कीसी कार्टी और एलिक अथानाज के साथ अपना स्थान बरकरार रखा है।

    न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज के बीच पहला वनडे मैच रविवार को क्राइस्टचर्च में खेला जाएगा, जिसके बाद दूसरा और तीसरा मैच क्रमशः नेपियर और हैमिल्टन में खेला जाएगा।

    न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे मैचों के लिए वेस्टइंडीज टीम-

    शाई होप (कप्तान), एलिक अथानाजे, एकीम अगस्टे, जॉन कैंपबेल, कीसी कार्टी, रोस्टन चेज, मैथ्यू फोर्ड, जस्टिन ग्रीव्स, अमीर जांगू, जोहान लेने, खैरी पियरे, शेरफेन रदरफोर्ड, जेडेन सील्स, रोमारियो शेफर्ड, शमर स्प्रिंगर