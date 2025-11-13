न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए वेस्टइंडीज टीम का एलान, 6 साल बाद इस खिलाड़ी की हुई वापसी

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। वेस्टइंडीज ने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन वनडे मैच की सीरीज के लिए टीम का एलान कर दिया है। सलामी बल्लेबाज जॉन कैंपबेल को 6 साल बाद टीम में वापसी शामिल किया गया है। तेज गेंदबाज जोहान लेन और ऑलराउंडर शमर स्प्रिंगर को पहली बार वनडे टीम में शामिल किया गया है, जबकि कंधे की चोट से उबरकर वापसी करने वाले तेज गेंदबाज मैथ्यू फोर्ड की भी वापसी हुई है।

इन तीनों ने स्पिनर अकील होसेन, गुडाकेश मोती और चोटिल हुए बाएं हाथ के तेज गेंदबाज रेमन सिमंड्स की जगह ली। अल्जारी जोसेफ, शमर जोसेफ और जेडियाह ब्लेड्स भी चोटों के कारण बाहर हो गए थे। कैम्पबेल ने बांग्लादेश सीरीज में साथी सलामी बल्लेबाज ब्रैंडन किंग की जगह ली थी। किंग ने उस सीरीज में 44, 0 और 18 रन बनाए थे जिसमें वेस्टइंडीज 2-1 से हार गया था।

ऐसा रहा है प्रदर्शन उनका टी20 अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन भी खराब रहा है। बांग्लादेश और न्यूजीलैंड सीरीज में पिछले पांच मैचों में सिर्फ चार बार ही उनका स्कोर दहाई के अंक में पहुंचा है। कैंपबेल को टेस्ट क्रिकेट में उनके दमदार प्रदर्शन के बाद टीम में वापस बुलाया गया है, जिसमें पिछले महीने दिल्ली में भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट में लगाया गया एक प्रभावशाली शतक भी शामिल है। पिछले सीजन में सुपर-50 कप में वे जमैका के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी थे, जिन्होंने सात मैचों में 102.20 के स्ट्राइक रेट से 278 रन बनाए थे।

इन पर तेज गेंदबाजी की जिम्मेदारी बता दें कि न्यूजीलैंड के खिलाफ लेन, स्प्रिंगर, फोर्ड और जस्टिन ग्रीव्स के अलावा जेडन सील्स और रोमारियो शेफर्ड तेज गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभालेंगे। बांग्लादेश में अपना वनडे डेब्यू करने वाले एकीम ऑगस्टे ने शाई होप की अगुवाई वाली 15 सदस्यीय टीम में कीसी कार्टी और एलिक अथानाज के साथ अपना स्थान बरकरार रखा है।