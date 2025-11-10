ऋचा घोष के नाम पर इस खूबसूरत शहर में बनेगा क्रिकेट स्टेडियम, बंगाल सरकार का वादा

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। हाल ही में भारत की विश्व कप जीत में अहम रोल निभाने वाली महिला क्रिकेटर ऋचा घोष को बंगाल सरकार ने एक खास तरह से सम्मानित करने का फैसला किया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऋचा के नाम पर क्रिकेट स्टेडियम बनाने का एलान किया है।

भारत ने साउथ अफ्रीका को मात देकर पहली बार महिला वनडे वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया था। टीम ने तीसरी बार में ये सफलता हासिल की थी। इससे पहले भारत ने साल 2005 और 2017 में फाइनल में कदम रखा था, लेकिन दोनों बार उसे हार का सामना करना पड़ा था। तीसरे प्रयास में भारत को सफलता मिली और हरमनप्रीत कौर विजेता कप्तान बनीं।

इस खूबसूरत शहर में बनेगा स्टेडियम बंगाल सरकार ने ऋचा को सम्मानित किया और इसी दौरान मुख्यमंत्री ने एलान किया कि दार्जिलिंग शहर में ऋचा के नाम पर क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा। ये शहर अपनी खूबसूरती के लिए काफी मशहूर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार चाहती है कि आने वाली पीढ़ियां ऋचा के योगदान को याद रखें।

ममता बनर्जी ने कहा, "ऋचा सिर्फ 22 साल की उम्र में विश्व चैंपियन बन गई हैं। पश्चिम बंगाल की तरफ से हम उन्हें सम्मानित करना चाहते हैं, लेकिन मैं इससे ज्यादा करना चाहती हूं। दार्जिलिंग में 27 एकड़ की जमीन है और मैंने मेयर से कहा है कि वहां क्रिकेट स्टेडियम बनाने का प्लान तैयार करें। इसे ऋचा क्रिकेट स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा ताकि लोग उसके नाम को याद रख सकें और आने वाली पीढ़ी इससे प्रेरणा लें।"