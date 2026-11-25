स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। महिला बिग बैश लीग 2026 में वेस्टइंडीज की ऑलराउंडर डिएंड्रा डॉटिन अजीब तरह से आउट हो गई। वे बिना कोई गेंद खेले बोल्ड हो गईं और उन्हें मैदान से बाहर जाना पड़ा। मेलबर्न रेनेगेड्स के लिए खेलने वाली डॉटिन पिच पर तय समय के मुताबिक नहीं पहुंच सकी, जिससे उन्हें विकेट से पांच मीटर दूर खड़ा होना पड़ा और सारा ग्लेन ने उन्हें आउट कर दिया।

दरअसल, क्रिकेट में टाइम आउट का नियम है, जहां बल्लेबाज को तय समय के भीतर पहली गेंद खेलनी होती है। बीबीएल में एक खास नियम है। यहां पर अगर बल्लेबाज 75 सेकंड के भीतर पहली गेंद नहीं खेलता है, तो उसे क्रीज से पांच मीटर दूर खड़ा होना होता है। ऐसे में सारा ग्लेन ने इसका पूरा फायदा उठाया और गेंद को स्टंप पर हिट किया, जिससे डॉटिन को मैदान से बाहर जाना पड़ा।

डिएंड्रा डॉटिन अजीब तरह से हुई आउट मेलबर्न की पारी का 15वां ओवर चल रहा था। पहली गेंद पर जॉर्जिया वेयरहम आउट हुई। इसके बाद डॉटिन को क्रीज पर आना था। विंडीज की ये ऑलराउंडर 75 सेकंड के भीतर स्ट्राइक नहीं ले सकी और उन्हें क्रीज से दूर खड़ा होना पड़ा। स्टंप पर सारा ने सीधा निशाना साधा और गिल्लियां उखाड़ दी। इसके साथ ही डॉटिन बिना कोई गेंद खेले क्लीन बोल्ड हो गई। ये एक अजीब तरह का आउट था।