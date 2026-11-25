'वैभव सूर्यवंशी के बल्ले में लगी है AI चिप्स', आइसलैंड क्रिकेट ने Nvidia के सीईओ का उड़ाया मजाक
यूएई ए के खिलाफ मैच में वैभव सूर्यवंशी ने बल्ले से तबाही मचा दी। भारत के 15 साल के युवा बल्लेबाज ने लिस्ट ए क्रिकेट में तूफानी दोहरा शतक लगाया।
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स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने एशिया कप राइजिंग स्टार्स में यूएई के खिलाफ मैच में कोहराम मचा दिया। वैभव सूर्यवंशी ने 53 गेंदों में शानदार 204 रन की पारी खेली। वैभव सूर्यवंशी ने इस पारी से कई बड़े रिकॉर्ड्स भी ध्वस्त कर दिए। वैभव सूर्यवंशी की तूफानी बल्लेबाजी पर आइसलैंड क्रिकेट ने मजे लिए हैं। आइसलैंड क्रिकेट ने इसे एनवीडिया (Nvidia) के CEO जेन्सेन हुआंग से जोड़ा है।
गुरुवार को आइसलैंड क्रिकेट ने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए एनवीडिया (Nvidia) के CEO जेन्सेन हुआंग पर चुटकी ली। उन्होंने हुआंग की कंपनी में वापसी और वैभव सूर्यवंशी की फॉर्म को एक साथ जोड़ा। आइसलैंड क्रिकेट ने जेन्सेन हुआंग के एनवीडिया के CEO के रूप में लौटने और सूर्यवंशी की इस धमाकेदार पारी पर कहा कि भारतीय युवा खिलाड़ी के बल्ले में एनवीडिया की AI चिप्स लगी थीं। एनवीडिया एक अमेरिकी मल्टी इंटरनेशनल कंपनी है, जो एआई (AI) चिप्स, जीपीयू (GPU), डेटा सेंटर हार्डवेयर और कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म के लिए जानी जाती है।
आइसलैंड क्रिकेट ने एक्स पर लिए मजे
आइसलैंड क्रिकेट ने गुरुवार को एक्स पर लिखा किया, यह कोई संयोग नहीं है कि मंगलवार को जेन्सेन हुआंग एनवीडिया के CEO के रूप में लौटे और बुधवार को वैभव सूर्यवंशी के बल्ले में AI चिप्स वापस आ गई।
It is no coincidence that on Tuesday Jensen Huang returned as Nvidia CEO, and on Wednesday, the AI chips in Vaibhav Sooryavanshi's bat came back.— Iceland Cricket (@icelandcricket) November 25, 2026
ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट पर भी कसा था तंज
आइसलैंड क्रिकेट ने एक दिन पहले वैभव की पारी के बहाने ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट पर तंज कसा था। आइसलैंड क्रिकेट' ने 'सैंडपेपरगेट' स्कैंडल का जिक्र करते हुए ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट को निशाने पर लिया था।
Recent cricket news: Australia = how to cheat Vaibhav Sooryavanshi = a cheat code— Iceland Cricket (@icelandcricket) November 24, 2026
वैभव ने ध्वस्त किए कई बड़े रिकॉर्ड्स
वैभव सूर्यवंशी ने यूएई ए के खिलाफ मैच में रिकॉर्ड्स की बरसात कर दी। वैभव सूर्यवंशी ने महज 52 बॉल में दोहरा शतक लगाया, जो लिस्ट ए क्रिकेट का सबसे तेज दोहरा शतक है। वैभव ने लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड भी बनाया। उन्होंने सिर्फ 28 बॉल में शतक लगाया। वैभव ने जैक फ्रेजर-मैकगर्क का रिकॉर्ड तोड़ा, जिनके नाम 29 बॉल में शतक लगाने का रिकॉर्ड था। इसके अलावा वैभव सूर्यवंशी ने अपनी इनिंग में 28 छक्के लगाए। वैभव सूर्यवंशी से पहले एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के डार्सी शॉर्ट के नाम था। डार्सी शॉर्ट ने 23 छक्के लगाए थे।
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