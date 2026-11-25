स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने एशिया कप राइजिंग स्टार्स में यूएई के खिलाफ मैच में कोहराम मचा दिया। वैभव सूर्यवंशी ने 53 गेंदों में शानदार 204 रन की पारी खेली। वैभव सूर्यवंशी ने इस पारी से कई बड़े रिकॉर्ड्स भी ध्वस्त कर दिए। वैभव सूर्यवंशी की तूफानी बल्लेबाजी पर आइसलैंड क्रिकेट ने मजे लिए हैं। आइसलैंड क्रिकेट ने इसे एनवीडिया (Nvidia) के CEO जेन्सेन हुआंग से जोड़ा है।

गुरुवार को आइसलैंड क्रिकेट ने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए एनवीडिया (Nvidia) के CEO जेन्सेन हुआंग पर चुटकी ली। उन्होंने हुआंग की कंपनी में वापसी और वैभव सूर्यवंशी की फॉर्म को एक साथ जोड़ा। आइसलैंड क्रिकेट ने जेन्सेन हुआंग के एनवीडिया के CEO के रूप में लौटने और सूर्यवंशी की इस धमाकेदार पारी पर कहा कि भारतीय युवा खिलाड़ी के बल्ले में एनवीडिया की AI चिप्स लगी थीं। एनवीडिया एक अमेरिकी मल्टी इंटरनेशनल कंपनी है, जो एआई (AI) चिप्स, जीपीयू (GPU), डेटा सेंटर हार्डवेयर और कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म के लिए जानी जाती है।

आइसलैंड क्रिकेट ने एक्स पर लिए मजे आइसलैंड क्रिकेट ने गुरुवार को एक्स पर लिखा किया, यह कोई संयोग नहीं है कि मंगलवार को जेन्सेन हुआंग एनवीडिया के CEO के रूप में लौटे और बुधवार को वैभव सूर्यवंशी के बल्ले में AI चिप्स वापस आ गई।

It is no coincidence that on Tuesday Jensen Huang returned as Nvidia CEO, and on Wednesday, the AI chips in Vaibhav Sooryavanshi's bat came back. — Iceland Cricket (@icelandcricket) November 25, 2026 ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट पर भी कसा था तंज आइसलैंड क्रिकेट ने एक दिन पहले वैभव की पारी के बहाने ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट पर तंज कसा था। आइसलैंड क्रिकेट' ने 'सैंडपेपरगेट' स्कैंडल का जिक्र करते हुए ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट को निशाने पर लिया था।