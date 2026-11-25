स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। साउथ अफ्रीका के वियान मुल्डर ने बांग्लादेश के खिलाफ सेंचुरियन में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में सात विकेट लिए। इसके साथ उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में ऐसा रिकॉर्ड बनाया है, जो अब तक 149 सालों के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। वे टेस्ट क्रिकेट में खास कारनामा करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं।

मुल्डर अब टेस्ट क्रिकेट के 149 सालों के इतिहास के पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं, जिन्होंने इस फॉर्मेट में गेंद के साथ सात विकेट लिए हैं और बल्ले से तिहरा शतक भी बनाया है। मुल्डर ने बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे मुकाबले में भी ऑलराउंड प्रदर्शन किया और उन्होंने बल्ले के साथ शतक लगाकर अपनी टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने अपने प्रदर्शन से कई और रिकॉर्ड भी बनाए हैं।

वियान मुल्डर ने रचा इतिहास वियान मुल्डर ने बांग्लादेश के खिलाफ अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ स्पेल डाला। उन्होंने 11 ओवर में 31 रन खर्च कर सात विकेट अपने नाम किए। इससे पहले उन्होंने पिछले साल यानी 2025 में तिहरा शतक लगाया। मुल्डर ने जिंबाब्वे के खिलाफ खेलते हुए नाबाद 367* रन बनाए थे। अब वे पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं, जिन्होंने क्रिकेट के सबसे लंबे फॉर्मेट में तिहरा शतक लगाया है और एक पारी में सात विकेट हॉल भी लिए हैं।

जैक कैलिस के क्लब में शामिल मुल्डर ने बांग्लादेश के खिलाफ शतक लगाया और फिर सात विकेट भी लिए। इसी के साथ अब वे साउथ अफ्रीका के उन खिलाड़ियों में शामिल हो गए हैं, जिन्होंने एक ही मैच में शतक लगाया है और पांच विकेट हॉल भी लिया है। वे ऐसा करने वाले साउथ अफ्रीका चौथे खिलाड़ी बने हैं। उनसे पहले तीन अफ्रीकी खिलाड़ी ऐसा कर चुके हैं, जिसमें जैक कैलिस का नाम भी शामिल है।