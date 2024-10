Wasim Akram-Mia Khalifa: मिया खलीफा के साथ नजर आए वसीम अकरम, फैंस बोले- अल्लाह आपको सही रास्ते पर लाए

यही नहीं वसीम अकरम ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एड शूट का वीडियो शेयर किया है। इसमें वह अपने क्रिकेटिंग सफर को बताते हुए दिखाई दे रहें हैं। उन्होंने कैप्शन में लिखा कि मजा करने और उत्साह बढ़ाने के लिए मुझे जॉइन करिए। साथ ही लिखा कि चलिए रोमांच का एकसाथ आनंद लेते हैं और कुछ यादें साथ में बिताते हैं। मिया खलीफा के साथ पोस्टर दिखाई देने पर फैंस गुस्सा तो थे ही इस वीडियो ने आग में घी का काम कर दिया।

Wasim Akram and Mia Khalifa in the betting company ad. 🤣 pic.twitter.com/fjshxDqB8y