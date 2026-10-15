विराट कोहली और गौतम गंभीर की वो लड़ाई जिसमें हाथापाई तक पहुंच गई बात, दोस्त से दोनों कैसे बन गए दुश्मन?

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। विराट कोहली और गौतम गंभीर मैदान पर अपने आक्रामक रवैये के लिए जाने जाते हैं। ये दोनों कभी बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे लेकिन फिर धीरे-धीरे दोनों के बीच अनबन होने लगी। कोहली और गंभीर कई बार मैदान पर एक-दूसरे के सामने आए लेकिन 2023 की लड़ाई सबसे अलग थी। मैदान पर सिर्फ हाथापाई होनी ही बाकी थी और उसके अलावा दोनों के बीच खूब कहासुनी हुई थी।

गंभीर और कोहली को साथी खिलाड़ियों को अलग करना पड़ा। ये मामला साल 2023 का है लेकिन दोनों के रिश्तों में दरारें पहले ही सामने आने लगीं थी। इसकी शुरुआत साल 2013 से हुई थी, जब कोहली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और गंभीर कोलकाता नाइट राइजर्स (KKR) के कप्तान थे। हालांकि, उससे पहले दोनों की अच्छी दोस्ती थी।

विराट कोहली और गौतम गंभीर की दोस्ती कोहली और गंभीर के बीच कभी अच्छी दोस्ती हुआ करती थी। साल 2009 में श्रीलंका के खिलाफ गौतम ने 150 रनों की पारी खेली थी, जिनके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया था। दूसरी तरफ कोहली ने भी शतक लगाया था लेकिन गंभीर ने अपना अवॉर्ड विराट को दे दिया था।

2013 में आई दरार विराट और गंभीर के बीच 2013 में दरार आनी शुरू हुई थी। विराट आउट होकर जा रहे थे, तभी गंभीर ने कुछ कहा था। इसके बाद कोहली ने भी मुड़कर जवाब दिया और बीच-बचाव करने के लिए रजत भाटिया को आना पड़ा था। ऐसे में कोहली की कप्तानी में गंभीर को ड्रॉप भी कर दिया गया था, जिसकी वजह से भी गौतम खुश नहीं थे। हालांकि, उनका प्रदर्शन भी खराब रहा था।

आईपीएल 2023 में हुई सबसे बड़ी लड़ाई आईपीएल 2023 में गंभीर लखनऊ सुपर जायंट्स के मेंटोर थे। कोहली आरसीबी के लिए खेल रहे थे। मैच के 17वें ओवर में नवीन उल हक बैटिंग के लिए मैदान पर आए और उस दौरान कोहली ने कुछ कहा था। इसके बाद नवीन भी भिड़ गए। अंपायर और अन्य खिलाड़ियों को बचाव करने के लिए आगे आना पड़ा। केएल राहुल भी इस विवाद को सुलझाना चाहते थे लेकिन नवीन ने कोहली से बात नहीं की और आगे बढ़ गए।