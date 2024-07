बारबाडोस के तूफान के बीच सड़कों पर घूम रहे विराट कोहली को अचानक बच्चे ने रोक दिया, फिर जो हुआ उसका Video हो रहा है वायरल

यह भी पढ़ें- 17 अफगानी महिला क्रिकेटरों ने ICC के सामने जोड़े हाथ, मांगी मदद, जानिए क्या है मामला

तूफान और भारी बारिश के कारण बारबाडोस में लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। लेकिन जैसे ही मौसम थोड़ा शांत होता है लोग टहलने निकल आते हैं। टीम इंडिया के स्टार विराट कोहली भी मौका देखकर सड़क पर निकल आए और टहलने लगे। विराट कोहली के फैन दुनिया भर हैं। बारबाडोस में जब वह घूम रहे थे तब एक बच्चा उनका पास आ गया और उनसे ऑटोग्राफ मांगने लगा। विराट ने इस बच्चे को ऑटोग्राफ दिया।

इतने में इस बच्चे के पिता वहां आ गए और अपने दूसरे बच्चों को कोहली के पास खड़ा कर उन्होंने फोटो खींची। कोहली ने मुस्कुराते हुए दोनों के साथ फोटो खिंचवाई।

Virat Kohli giving his autograph to a little fan & clicked pictures at Barbados and making them happy.❤️

- Such a beautiful gesture from King Kohli, He is pure soul..!!!! 🐐pic.twitter.com/mDFxQP45bI— Tanuj Singh (@ImTanujSingh) July 1, 2024