ये भी पढ़ें: IND vs BAN: 8 महीने बाद टेस्‍ट खेलते नजर आएंगे Virat Kohli, चेन्‍नई में 45 मिनट की ताबड़तोड़ बल्‍लेबाजी; बुमराह ने भी बिखेरा जलवा

Virat Kohli broke the wall of Team India dressing room at Chepauk during the practice session 🤯🔥 pic.twitter.com/A1IEG64Ms8