VIDEO: कैच लेने के बाद विराट कोहली ने किया रियान पराग का सिग्नेचर स्टेप, बिहू डांस कर लूटी महफिल

इस दौरान विराट कोहली का इशारा डगआउट की तरफ था, जहां रियान पराग बैठे हुए थे। अब विराट का डांस करने का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। रियान पराग को पहली बार भारत के वनडे टीम में जगह मिली है, हालांकि अभी उन्हें डेब्यू करने का मौका नहीं मिल सका है।

Virat Kohli doing bihu dance after taking the catch 😂❤️ pic.twitter.com/jEGsLCWYRW