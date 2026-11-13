बाल दिवस के दिन 15 साल के वैभव सूर्यवंशी पर टिकीं होंगी देश की निगाहें, बतौर कप्तान सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में मचाएंगे धमाल

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। भारतीय क्रिकेट में सनसनी बनकर उभरे बिहार के वैभव सूर्यवंशी की चर्चा उनके खेल के साथ ही कम उम्र के कारण भी है। बिहार टीम की कप्तानी का भार 15 साल की उम्र में वैभव के कंधों पर है।

कैप्टन मुश्ताक अली ट्रॉफी टी-20 टूर्नामेंट में बिहार की टीम शनिवार को इंदौर के होलकर स्टेडियम में जब पहला मैच खेलने उतरेगी तो वैभव की नेतृत्व क्षमता पर भी प्रशंसकों की निगाह होगी। संयोग से इस दिन देश में बाल दिवस भी मनाया जाएगा और 15 साल का यह बच्चा बड़े-बड़ों के छक्के छुड़ाने को मैदान में उतरेगा।

वैभव पर होंगी निगाहें कैप्टन मुश्ताक अली ट्रॉफी टी-20 टूर्नामेंट के समूह-बी के मैच इंदौर में खेले जा रहे हैं। इस समूह में बिहार के अलावा पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, सौराष्ट्र, तमिलनाडु और रेलवे की टीमें शामिल हैं। बिहार की पहली टक्कर सौराष्ट्र से होनी है।