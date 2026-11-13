दीप्ति शर्मा और मार्को यानसन को शानदार प्रदर्शन का मिला तोहफा, ICC ने दिया खास अवॉर्ड

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय टीम की दिग्गज ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा और साउथ अफ्रीका के स्टार हरफनमौला खिलाड़ी मार्को यानसन ने पिछले महीने शानदार प्रदर्शन किया, जिसका फायदा उन्हें मिला है। दीप्ति को महिला, वहीं यानसन को आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवॉर्ड दिया गया है।

यानसन ने अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया था। वो टेस्ट गेंदबाजी रैंकिंग में नंबर-1 पर पहुंचे थे। वहीं टेस्ट की ऑलराउंडर्स रैंकिंग में भी वो टॉप पर काबिज हुए। वहीं दीप्ति का प्रदर्शन जिंबाब्वे के खिलाफ घरेलू सीरीज में शानदार रहा था।

दीप्ति का बेहतरीन प्रदर्शन दीप्ति ने जिंबाब्वे के खिलाफ सीरीज में शानदार शतक लगाया था। उन्होंने सीरीज में कुल 106 रन बनाए थे। इसके अलावा, उन्होंने महज 3.42 की इकॉनमी रेट से 5 विकेट भी चटकाया था। इससे पहले उन्होंने टी20 सीरीज में भी कमाल का प्रदर्शन किया था। उन्होंने एक मैच में बल्ले से 37 गेंदों में 49 रनों की पारी खेली और दो विकेट भी झटके। भारत ने टी20 और वनडे सीरीज दोनों में ही जिंबाब्वे का सूपड़ा साफ कर दिया था।