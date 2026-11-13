Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

दीप्ति शर्मा और मार्को यानसन को शानदार प्रदर्शन का मिला तोहफा, ICC ने दिया खास अवॉर्ड

By Priyanshu Tiwari Edited By: Priyanshu Tiwari
Published: Fri, 13 Nov 2026 08:47 PM (IST)

भारतीय दिग्गज ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा और साउथ अफ्रीका के स्टार हरफनमौला खिलाड़ी को अक्टूबर में शानदार प्रदर्शन का आईसीसी की तरफ से खास तोहफा मिला है।

दीप्ति शर्मा और मार्को यानसन को मिला आईसीसी अवॉर्ड

दीप्ति शर्मा और मार्को यानसन को मिला आईसीसी अवॉर्ड

timer icon

समय कम है?

जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में

संक्षेप में पढ़ें

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय टीम की दिग्गज ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा और साउथ अफ्रीका के स्टार हरफनमौला खिलाड़ी मार्को यानसन ने पिछले महीने शानदार प्रदर्शन किया, जिसका फायदा उन्हें मिला है। दीप्ति को महिला, वहीं यानसन को आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवॉर्ड दिया गया है।

यानसन ने अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया था। वो टेस्ट गेंदबाजी रैंकिंग में नंबर-1 पर पहुंचे थे। वहीं टेस्ट की ऑलराउंडर्स रैंकिंग में भी वो टॉप पर काबिज हुए। वहीं दीप्ति का प्रदर्शन जिंबाब्वे के खिलाफ घरेलू सीरीज में शानदार रहा था।

दीप्ति का बेहतरीन प्रदर्शन

दीप्ति ने जिंबाब्वे के खिलाफ सीरीज में शानदार शतक लगाया था। उन्होंने सीरीज में कुल 106 रन बनाए थे। इसके अलावा, उन्होंने महज 3.42 की इकॉनमी रेट से 5 विकेट भी चटकाया था।

इससे पहले उन्होंने टी20 सीरीज में भी कमाल का प्रदर्शन किया था। उन्होंने एक मैच में बल्ले से 37 गेंदों में 49 रनों की पारी खेली और दो विकेट भी झटके। भारत ने टी20 और वनडे सीरीज दोनों में ही जिंबाब्वे का सूपड़ा साफ कर दिया था।

यानसन ने किया कमाल

26 साल के यानसन ने अक्टूबर में बल्ले और गेंद दोनों से ही कमाल किया। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया सीरीज में बल्लेबाजी से 198 रन बनाए। वहीं गेंदबाजी में यानसन ने 13 विकेट चटकाए।

गकेबेरहा में हुए मुकाबले में उन्होंने पंजा खोला था। साथ ही उन्होंने 85 रन बनाए थे, जिसकी वजह से साउथ अफ्रीका ने मैच जीता था। इसके बाद साउथ अफ्रीका ने सीरीज भी 2-1 से अपने नाम की थी।

यानसन के साथ आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवॉर्ड जीतने की रेस में वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप और पाकिस्तान के अराफत मिन्हास भी थे। वहीं दीप्ति के साथ महिला अवॉर्ड की रेस में ऑस्ट्रेलिया की एनाबेल सदरलैंड और बांग्लादेश की सोभना मोस्त्री शामिल थीं।

यह भी पढ़ें- IND vs PAK: पाकिस्तान से पिछली खिताबी हार का बदला लेने उतरेगा भारत, 9वीं ट्रॉफी पर होगी लक्ष्य रायचंदानी की सेना की नजर

यह भी पढ़ें- शून्य पर आउट होने का गम भुलाकर विराट कोहली ने जीता फैंस का दिल, मैट हेनरी को मैच के बाद दिया स्पेशल गिफ्ट- Video

देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए Hindi News देखें। Live Cricket Score , IPO Listings, Shiv Chalisa, राशिफल और दुर्गा चालीसा पर अन्य जानकारी पाएं।