नई दिल्ली, स्पोर्ट्स डेस्क। अफगानिस्तान के सलामी बल्लेबाज उस्मान गनी ने अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर कई सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। उस्मान ने ट्वीट करते हुए एलान किया है कि वह अफगानिस्तान बोर्ड में चल रही भ्रष्ट लीडरशिप के चलते ब्रेक अफगानिस्तान क्रिकेट से ब्रेक ले रहे हैं।

उस्मान गनी ने ट्वीट करते हुए लिखा, "काफी विचार करने के बाद, मैंने अफगानिस्तान क्रिकेट से ब्रेक लेने का फैसला किया है। क्रिकेट बोर्ड में चल रही भ्रष्ट लीडरशिप की वजह से मुझे एक कदम पीछे लेना पड़ रहा है। मैं कड़ी मेहनत जारी रखूंगा और बेसब्री से सही मैनेजमेंट और सेलेक्शन कमिटी के आने का इंतजार कंरूंगा।"

After careful consideration, I have decided to take a break from Afghanistan Cricket. The corrupt leadership in the cricket board has compelled me to step back. I will continue my hard work and eagerly await the right management and selection committee to be put in place. 1/3 pic.twitter.com/lGWQUDdIwJ