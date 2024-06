ये भी पढ़ें: USA vs PAK: भारत के खिलाफ महासंग्राम से पहले इन भारतीयों से हार गया पाकिस्‍तान, 6 प्‍लेयर्स ने दिए गहरे जख्‍म

लतीफ ने दावा किया है कि USA के खिलाफ शर्मनाक हार के बाद टीम ने कथित तौर पर 7 जून को न्यूयॉर्क में होने वाला अपना अगला कार्यक्रम पोस्‍टपोन कर दिया है। लतीफ ने सोशल मीडिया प्‍लेटफॉर्म एक्‍स पर पोस्‍टर शेयर कर विश्व कप के बीच में ऐसे आयोजनों पर सवाल उठाए। लतीफ ने एक्‍स पर लिखा, "कौन किसे पहले से दौरे का कार्यक्रम उपलब्ध करा रहा है? क्या ये पूर्व-व्यवस्थित हैं?, विश्व कप के दौरान कार्यक्रमों को आगे कौन बढ़ा रहा है?"

