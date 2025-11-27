Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
    LIVE BLOG

    UP Warriorz ,WPL Auction 2026 LIVE: 14.50 करोड़ रुपये के पर्स के साथ ऑक्शन में उतरेगी यूपी वॉरियर्स, 17 खिलाड़ियों पर लुटाएगी पैसा

    UP Warriorz Full Squad WPL 2026: यूपी वॉरियर्स ने WPL मेगा ऑक्शन से पहले एक ही खिलाड़ी को रिटेन किया, जो श्वेतासहरावत रही। फ्रेंचाइजी इस मेगा नीलामी में सबसे बड़े पर्स यानी 14.50 करोड़ रुपये के साथ उतरेगी, जहां वह 17 खिलाड़ियों को अपनी टीम के लिए चुनना चाहेगी।

    By Priyanka Joshi Thu, 27 Nov 2025 02:35 PM (IST)
    UP Warriorz ,WPL Auction 2026 LIVE: 14.50 करोड़ रुपये के पर्स के साथ ऑक्शन में उतरेगी यूपी वॉरियर्स, 17 खिलाड़ियों पर लुटाएगी पैसा

    UP Warriorz ,WPL Auction 2026 LIVE: यूपी वॉरियर्स मेगा ऑक्शन में किसे चुनेगी?

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। UP Warriorz, WPL Mega Auction 2026 LIVE Update: महिला प्रीमियर लीग 2026 के लिए आज मेगा नीलामी नई दिल्ली में कुछ ही देर में होनी है। यूपी वॉरियर्स ने मेगा नीलामी से पहले श्वेता सहरावत को रिटेन किया है और उसे पूरा स्क्वॉड बनाने के लिए 17 खिलाड़ियों की जरुरत है। यूपी वॉरियर्स की टीम नीलामी में सबसे बड़ा यानी 14.50 करोड़ रुपये का पर्स लेकर उतरी है।

    17 खिलाड़ियों को चुनना चाहेंगी यूपी वॉरियर्स

    यूपी वॉरियर्स की टीम ने डब्ल्यूपीएल के पिछले सीजन में कुल 8 मैच खेले, जिसमें से उन्हें तीन मैचों में जीत, जबकि 5 मैचों में हार का सामना करना पड़ा। उनका नेट रन रेट -0.624 का रहा और उनके पास 6 अंक रहे। उन्होंने पिछले डब्ल्यूपीएल सीजन में आखिरी पायदान पर रहकर अपना सफर पूरा किया।

    आरटीएम का कर सकती है इस्तेमाल

    ये पहली बार होने जा रहा है जब डब्ल्यूपीएल ऑक्शन में फ्रेंचाइजी आरटीएम का इस्तेमाल कर सकती है। यूपी की टीम में 17 खिलाड़ियों की जरूरत है, जिसमें से 6 विदेशी खिलाड़ी होंगे। यूपी वॉरियर्स ऑक्शन में 4 आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल कर सकती है।

    नीलामी की डिटेल्स

    डब्ल्यूपीएल 2026 की मेगा नीलामी में कुल 73 स्लॉट खाली है, जिसके लिए 277 खिलाड़ियों ने पंजीकरण कराया है। खिलाड़ियों के स्लैब 50 लाख, 40 लाख, 30 लाख, 20 लाख और 10 लाख रुपये हैं। वहीं, मार्की सेट में कुल आठ खिलाड़ी नजर आएंगी। इसमें दीप्ति शर्मा (भारत), रेणुका सिंह (भारत), सोफी एक्‍लेस्‍टोन (इंग्‍लैंड), सोफी डिवाइन (न्‍यूजीलैंड), एलिसा हीली (ऑस्‍ट्रेलिया), एमेलिया कर (न्‍यूजीलैंड), मेग लेनिंग (ऑस्‍ट्रेलिया) और लौरा वोलवार्ट (साउथ अफ्रीका) के नाम शामिल हैं।

    UP Warriorz Squad for WPL 2026:

    श्वेता सहरावत

    27 Nov 20252:37:16 PM

    UP Warriorz, WPL Auction Live: 14.50 करोड़ के पर्स के साथ उतरेगी यूपी वॉरियर्स

    डब्ल्यूपीएल की मेगा नीलामी में यूपी वॉरियर्स 14.50 करोड़ रुपये के पर्स के साथ उतरेगी। इस फ्रेंचाइजी के पर्स में सबसे ज्यादा पैसा है। देखना होगा कि वह किन खिलाड़ियों पर बोली लगाकर उन्हें अपने खेमे में शामिल करेगी। यूपी वॉरियर्स की टीम को कुल 17 खिलाड़ियों की जरुरत है ताकि वह अपना स्क्वॉड पूरा कर सकें। 