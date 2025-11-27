स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। UP Warriorz, WPL Mega Auction 2026 LIVE Update: महिला प्रीमियर लीग 2026 के लिए आज मेगा नीलामी नई दिल्ली में कुछ ही देर में होनी है। यूपी वॉरियर्स ने मेगा नीलामी से पहले श्वेता सहरावत को रिटेन किया है और उसे पूरा स्क्वॉड बनाने के लिए 17 खिलाड़ियों की जरुरत है। यूपी वॉरियर्स की टीम नीलामी में सबसे बड़ा यानी 14.50 करोड़ रुपये का पर्स लेकर उतरी है।

17 खिलाड़ियों को चुनना चाहेंगी यूपी वॉरियर्स

यूपी वॉरियर्स की टीम ने डब्ल्यूपीएल के पिछले सीजन में कुल 8 मैच खेले, जिसमें से उन्हें तीन मैचों में जीत, जबकि 5 मैचों में हार का सामना करना पड़ा। उनका नेट रन रेट -0.624 का रहा और उनके पास 6 अंक रहे। उन्होंने पिछले डब्ल्यूपीएल सीजन में आखिरी पायदान पर रहकर अपना सफर पूरा किया।

आरटीएम का कर सकती है इस्तेमाल

ये पहली बार होने जा रहा है जब डब्ल्यूपीएल ऑक्शन में फ्रेंचाइजी आरटीएम का इस्तेमाल कर सकती है। यूपी की टीम में 17 खिलाड़ियों की जरूरत है, जिसमें से 6 विदेशी खिलाड़ी होंगे। यूपी वॉरियर्स ऑक्शन में 4 आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल कर सकती है।

नीलामी की डिटेल्स

डब्ल्यूपीएल 2026 की मेगा नीलामी में कुल 73 स्लॉट खाली है, जिसके लिए 277 खिलाड़ियों ने पंजीकरण कराया है। खिलाड़ियों के स्लैब 50 लाख, 40 लाख, 30 लाख, 20 लाख और 10 लाख रुपये हैं। वहीं, मार्की सेट में कुल आठ खिलाड़ी नजर आएंगी। इसमें दीप्ति शर्मा (भारत), रेणुका सिंह (भारत), सोफी एक्‍लेस्‍टोन (इंग्‍लैंड), सोफी डिवाइन (न्‍यूजीलैंड), एलिसा हीली (ऑस्‍ट्रेलिया), एमेलिया कर (न्‍यूजीलैंड), मेग लेनिंग (ऑस्‍ट्रेलिया) और लौरा वोलवार्ट (साउथ अफ्रीका) के नाम शामिल हैं।

UP Warriorz Squad for WPL 2026:

श्वेता सहरावत