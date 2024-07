VIDEO: बॉलर के हाथ में खुद फंसी मछली! क्रिकेट के मैच में आज से पहले इस तरह नहीं आउट हुआ होगा बल्लेबाज

ये देखकर सिर्फ बैटर ही नहीं, बल्कि बॉलर भी हैरान रह गया और उसके लिए तो ये सोने पे सुहारा हुआ, जो उसे इस तरह से विकेट मिला, जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। इसका वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है।

ऐसा नजारा इससे पहले इंटरनेशनल मैच 2013 में देखा गया, जब ऑस्ट्रेलिया के दिवंगत क्रिकेटर एंड्रयू सायमंड्स श्रीलंका के खिलाफ बैटिंग कर रहे थे। उन्होंने जेहान मुबारक की गेंद पर तेज शॉट खेला था, लेकिन नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े माइकल क्लार्क के जूते पर लगकर दिलशान के हाथों में गेंद चले गई थी और वह आउट हो गए थे।

