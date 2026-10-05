ऐसी गेंद कभी नहीं देखी! गेंदबाज ने ही सीधे बाउंड्री पार पहुंचा दी बॉल, फिर भी टीम के हिस्से नहीं आया छक्का- Video

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। क्रिकेट के मैदान पर कई बार ऐसी चीजें सामने आ जाती हैं जिनपर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। ऐसा ही कुछ कनाडा सुपर60 टूर्नामेंट में देखने को मिला है जहां अमेरिका के एक गेंदबाज ने अपनी गेंद को सीधा बाउंड्री के पार पहुंचा दिया।

मामला टोरंटो सिक्सर्स और मिसिसॉगा मास्टर्स के बीच खेले गए सेमीफाइनल मैच का है जहां अली खान ने एक ऐसी गेंद फेंकी जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। कमेंटेटरों से लेकर बल्लेबाज और अली की टीम के खिलाड़ियों को भी इस बात का यकीन नहीं हुआ कि उन्होंने ऐसी गेंद फेंकी है।

सीधे दे दिया छक्का टोरंटो की पारी के दौरान मिसिसॉगा के गेंदबाज अली नौवां ओवर फेंक रहे थे। उनके सामने थे वेस्टइंडीज के तूफानी बल्लेबाज कायरन पोलार्ड। अली ने पोलार्ड के खिलाफ बाउंसर फेंकने की कोशिश की। गेंद तो बाउंसर थी, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही बाउंस हो गई। टप्पा खाने के बाद इसे जाना चाहिए था पोलार्ड के पास, लेकिन गेंद उनके पास से गुजरते हुए सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई। ठीक उसी तरह जैसे किसी बल्लेबाज के बल्ले से गेंद सीधा छह रनों के लिए जाती है। गेंद ने इतना उछाल लिया कि विकेटकीपर तक उसे पकड़ नहीं पाया।