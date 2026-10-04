वेस्टइंडीज के खिलाफ जीत के बाद गौतम गंभीर की पोस्ट ने मचाई सनसनी, विरोधी टीम के लिए लिखी खास बात
भारतीय क्रिकेट टीम ने वेस्टइंडीज को 2-1 से वनडे सीरीज में हराया, जिसके बाद कोच गौतम गंभीर ने सोशल मीडिया पर खुशी जाहिर की।
समय कम है?
जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम ने वेस्टइंडीज को तीन मैचों की वनडे सीरीज में 2-1 से हरा दिया। न्यू चंडीगढ़ में खेले गए तीसरे और आखिरी मैच में उम्मीद थी कि मेजबान टीम जीत हासिल करते हुए मेहमान टीम को बिना एक भी मैच जीते भेजेगी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। इस सीरीज जीत के बाद टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर काफी खुश नजर आ रहे हैं और उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपनी खुशी जाहिर की है।
गंभीर ने अपनी पोस्ट में वेस्टइंडीज टीम की भी जमकर तारीफ की है जिसने इस सीरीज में अच्छी लड़ाई लड़ी और भारत को आसानी से जीत हासिल नहीं करने दी। तीसरे वनडे में तो विंडीज ने अपना सबसे बड़ा चेज हासिल किया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवरों में सात विकेट खोकर 351 रन बनाए थे। विंडीज ने 48.2 ओवरों में पांच विकेट खोकर यह टारगेट हासिल कर लिया।
गौतम गंभीर की पोस्ट वायरल
गंभीर ने इस जीत के बाद अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट की है जिसकी इस समय सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही है। गंभीर ने एक्स पर लिखा, "मेहनत और विश्वास के दम पर जीती गई सीरीज। लड़कों पर गर्व है। हमें इस जीत के लिए कड़ी मेहनत कराने के लिए वेस्टइंडीज टीम का पूरा सम्मान।"
दूसरे वनडे में वेस्टइंडीज ने कमाल की बल्लेबाजी की थी और सात विकेट खोकर 405 रन बनाए थे। हालांकि, भारत ने कप्तान शुभमन गिल के दोहरे शतक और रोहित शर्मा के शतक के दम पर ये टारगेट हासिल कर लिया था जो वनडे में सबसे बड़ा चेज है।
A series won through belief and hard work. Proud of our boys. Respect to West Indies for making us earn it. 🇮🇳 https://t.co/VjXOO6N00C— Gautam Gambhir (@GautamGambhir) October 3, 2026
अब टी20 सीरीज की बारी
वनडे सीरीज के बाद टीम इंडिया की नजरें अब टी20 सीरीज पर टिकी हैं। इस सीरीज की शुरुआत छह तारीख से हो रही है। वेस्टइंडीज की टीम वनडे सीरीज हार का बदला इस सीरीज में लेने की फिराक में होगी। क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में विंडीज टीम वनडे से ज्यादा खतरनाक है। उसके पास इस फॉर्मेट के एक से एक धुरंधर हैं जो कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे में भारत को सावधान रहने की जरूरत है।
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