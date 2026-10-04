वेस्टइंडीज के खिलाफ जीत के बाद गौतम गंभीर की पोस्ट ने मचाई सनसनी, विरोधी टीम के लिए लिखी खास बात

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम ने वेस्टइंडीज को तीन मैचों की वनडे सीरीज में 2-1 से हरा दिया। न्यू चंडीगढ़ में खेले गए तीसरे और आखिरी मैच में उम्मीद थी कि मेजबान टीम जीत हासिल करते हुए मेहमान टीम को बिना एक भी मैच जीते भेजेगी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। इस सीरीज जीत के बाद टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर काफी खुश नजर आ रहे हैं और उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपनी खुशी जाहिर की है।

गंभीर ने अपनी पोस्ट में वेस्टइंडीज टीम की भी जमकर तारीफ की है जिसने इस सीरीज में अच्छी लड़ाई लड़ी और भारत को आसानी से जीत हासिल नहीं करने दी। तीसरे वनडे में तो विंडीज ने अपना सबसे बड़ा चेज हासिल किया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवरों में सात विकेट खोकर 351 रन बनाए थे। विंडीज ने 48.2 ओवरों में पांच विकेट खोकर यह टारगेट हासिल कर लिया।

गौतम गंभीर की पोस्ट वायरल गंभीर ने इस जीत के बाद अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट की है जिसकी इस समय सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही है। गंभीर ने एक्स पर लिखा, "मेहनत और विश्वास के दम पर जीती गई सीरीज। लड़कों पर गर्व है। हमें इस जीत के लिए कड़ी मेहनत कराने के लिए वेस्टइंडीज टीम का पूरा सम्मान।"