Sanju Samson के निशाने पर होंगे सुरेश रैना और एमएस धोनी, वेस्टइंडीज के खिलाफ T20I सीरीज में रिकॉर्ड कर सकते हैं ध्वस्त

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन के पास वेस्टइंडीज के खिलाफ इतिहास रचने का मौका है। संजू विंडीज के खिलाफ होने वाली पांच मैचों की टी20 सीरीज में पूर्व दिग्गज बल्लेबाज एमएस धोनी और सुरेश रैना का रिकॉर्ड ध्वस्त कर सकते हैं। सैमसन शनिवार को एशियन गेम्स के फाइनल में खेलते दिखे थे लेकिन अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सके थे।

अब उनके पास मौका होगा कि वे फॉर्म में वापसी करें और रन बनाएं। इस दौरान वे धोनी और रैना को भी पीछे छोड़ सकते हैं। एशियाई खेलों में भारत ने गोल्ड मेडल जीता। इसके बाद अब वेस्टइंडीज के खिलाफ श्रेयस अय्यर की सेना टी20 सीरीज में भिड़ेगी। इस सीरीज की शुरुआत 6 अक्टूबर से होगी और सैमसन के पास इतिहास रचने का बेहतरीन मौका है।

एशियन गेम्स में संजू सैमसन का निराशाजनक प्रदर्शन एशियन गेम्स में भारतीय टीम ने दो मैच खेले। टीम इंडिया ने श्रीलंका को सेमीफाइनल में हराया और फिर फाइनल में पाकिस्तान को मात देकर गोल्ड जीता। संजू दोनों मैचों में फ्लॉप रहे। उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ सात और पाकिस्तान के खिलाफ दो रन बनाए। ऐसे में अब सैमसन कैरेबियाई टीम के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन करना चाहेंगे।

संजू सैमसन तोड़ सकते हैं एमएस धोनी-सुरेश रैना का रिकॉर्ड संजू भारत के लिए टी20 क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने के मामले में धोनी और रैना को पीछे छोड़ सकते हैं। सैमसन ने अपने टी20 करियर में अब तक 72 मुकाबले खेले हैं। इसकी 64 पारियों में उनके बल्ले से 26.55 की औसत और 156.23 की स्ट्राइक रेट के साथ 1567 रन बनाए हैं। इस दौरान दाएं हाथ के बल्लेबाज ने तीन शतक और आठ अर्धशतक लगाए हैं। अगर सैमसन वेस्टइंडीज के खिलाफ 39 रन बना लेते हैं, तो रैना को पीछे छोड़ देंगे।

रैना ने 78 मैचों में 1605 रन बनाए थे। ऐसे में अगर सैमसन इस सीरीज में या फिर पहले मैच में 39 रन बनाते हैं, तो वे इस लिस्ट में रैना से आगे निकल जाएंगे। इसके अलावा अगर वे 51 रन बनाते हैं, तो धोनी को भी पीछे छोड़ देंगे। धोनी ने टीम इंडिया के लिए 98 मैचों में 1617 रन बनाए थे। अब सैमसन के पास मौका होगा कि वे पहले ही मैच में इन दोनों दिग्गजों को पीछे छोड़ दें।