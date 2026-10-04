स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। वनडे सीरीज में वेस्‍टइंडीज को 2-1 से मात देने के बाद अब भारतीय टीम टी20 सीरीज में तबाही मचाने के लिए तैयार है। दोनों टीमों के बीच 6 अक्‍टूबर से 5 टी20 मैचों की सीरीज का आगाज होने जा रहा है। पहला मुकाबला लखनऊ के इकाना स्‍टेडियम में खेला जाएगा। टी20 सीरीज से पहले आएइ जानते हैं कि हेड टू हेड में किस टीम का पलड़ा भारी है।

टी20 इंटरनेशनल में भारतीय टीम वेस्‍टइंडीज पर भारी पड़ती है। दोनों टीमों के बीच हेड टू हेड के आंकड़ों में जमीन आसामान का फर्क है। भारत और वेस्‍टइंडीज के बीच अब तक 31 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं। इस दौरान मैन इन ब्‍लू ने 20 मैच जीते हैं। वहीं विंडीज टीम को 10 में सफलता मिली है। 1 मुकाबला बेनतीजा भी रहा है।