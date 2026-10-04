स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। एशियन गेम्‍स में गोल्‍ड मेडल जीतने के बाद अब भारतीय टी20 टीम वेस्‍टइंडीज से टकराने के लिए तैयार है। वनडे सीरीज 2-1 से अपने नाम करने के बाद अब भारतीय टीम 5 मैचों की टी20 सीरीज में वेस्‍टइंडीज का सामना करेगी।

सीरीज की शुरुआत 6 अक्‍टूबर से हो रही है। ऐसे में आइए जानते हैं कि टी20 सीरीज का पहला मुकाबला कब और कहां खेला जाएगा? साथ ही आप इस मैच को टीवी और मोबाइल पर कैसे देख सकते हैं?

लाइव स्‍ट्रीमिंग डिटेल भारत और वेस्‍टइंडीज के बीच पहला टी20 मुकाबला कब खेला जाएगा? भारत और वेस्‍टइंडीज के बीच पहला टी20 मुकाबला मंगलवार, 6 अक्‍टूबर को खेला जाएगा। भारत और वेस्‍टइंडीज के बीच पहला टी20 मुकाबला कहां खेला जाएगा? भारत और वेस्‍टइंडीज के बीच पहला टी20 मुकाबला लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्‍टेडियम में खेला जाएगा। भारत और वेस्‍टइंडीज के बीच पहला टी20 मुकाबला कितने बजे शुरू होगा? भारत और वेस्‍टइंडीज के बीच पहला टी20 मुकाबला शाम 7 बजे शुरू होगा। भारत और वेस्‍टइंडीज के बीच पहले टी20 मुकाबले को टीवी पर कैसे देख सकते हैं? भारत और वेस्‍टइंडीज के बीच पहले टी20 मुकाबले को टीवी पर स्‍टार स्‍पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं। भारत और वेस्‍टइंडीज के बीच पहले टी20 मुकाबले को मोबाइल पर कैसे देख सकते हैं? भारत और वेस्‍टइंडीज के बीच पहले टी20 मुकाबले को मोबाइल पर जियो हॉटस्‍टार एप पर देख सकते हैं। पहले टी20 से जुड़ी सभी अपडेट, मैच रिपोर्ट