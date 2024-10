हाल ही में भारतीय टीम ने बांग्‍लादेश को टेस्‍ट सीरीज में हराया। अब दोनों टीमों के बीच टी 20 सीरीज खेली जाएगी। इसके बाद भारत और न्‍यूजीलैंड के बीच 3 टेस्‍ट मैचों की सीरीज खेली जाएगी। सीरीज की शुरुआत 16 अक्‍टूबर से होगी। विश्‍व टेस्‍ट चैंपियनशिप के लिहाज से यह सीरीज भारत के लिए काफी अहम है।

Tim Southee has stepped down as BLACKCAPS Test captain, with Tom Latham confirmed to take up the role full-time.