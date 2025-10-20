IND vs SA: 100 रुपये से भी कम मूल्य पर मिलेंगी टिकटें, कोलकाता टेस्ट के लिए आज से बुक शुरू

कोलकाता, प्रेट्र। ईडन गार्डंस में होने वाले भारत-साउथ अफ्रीका टेस्ट के टिकट सोमवार दोपहर 12 बजे से बुक होनी शुरू होंगी। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल ने रविवार को इसकी घोषणा की। डिस्टि्रक्ट बाय जोमैटो ऐप से यह टिकट बुक की जा सकती हैं, जिनकी कीमत 60 रुपये प्रति दिन (सभी पांच दिनों के लिए 300 रुपये) से शुरू होकर 250 प्रति दिन से (पूरे मैच के लिए 1,250 रुपये) तक है।