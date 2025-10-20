Language
    IND vs SA: 100 रुपये से भी कम मूल्य पर मिलेंगी टिकटें, कोलकाता टेस्ट के लिए आज से बुक शुरू

    By Umesh Kumar Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Mon, 20 Oct 2025 02:11 PM (IST)

    भारत और साउथ अफ्रीका के बीच कोलकाता के ईडन गार्डेंस में 14 नवंबर से पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा। इस मैच में ज्यादा से ज्यादा दर्शक स्टेडियम में मैच देख सकें, इसके लिए बंगाल क्रिकेट संघ (सीएबी) ने खास तैयारी की है। इस मुकाबले के लिए सोमवार दोपहर 12 बजे से टिकट बिक्री के लिए उपलब्ध होगी। प्रशंसक ऑनलाइन एप्प के जरिये भी टिकट बुक कर सकते हैं।

    भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेली जाएगी टेस्ट सीरीज।

    कोलकाता, प्रेट्र। ईडन गार्डंस में होने वाले भारत-साउथ अफ्रीका टेस्ट के टिकट सोमवार दोपहर 12 बजे से बुक होनी शुरू होंगी। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल ने रविवार को इसकी घोषणा की। डिस्टि्रक्ट बाय जोमैटो ऐप से यह टिकट बुक की जा सकती हैं, जिनकी कीमत 60 रुपये प्रति दिन (सभी पांच दिनों के लिए 300 रुपये) से शुरू होकर 250 प्रति दिन से (पूरे मैच के लिए 1,250 रुपये) तक है।

    14-18 नवंबर तक मौजूदा व‌र्ल्ड टेस्ट चैंपियन के खिलाफ होने वाला यह मैच 2019 में भारत-बांग्लादेश पिंक-बॉल मैच के बाद ईडन में पहला टेस्ट होगा। वहीं, विराट कोहली के बिना लगभग 13 सालों में इस जगह पर पहला टेस्ट खेला जाएगा। हाल ही में ईडन गार्डेंस ने बंगाल और उत्तराखंड के बीच रणजी ट्रॉफी मैच को होस्ट किया है। यहां बंगाल का अगला मुकाबला शनिवार को गुजरात से होगा।