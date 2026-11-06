IND vs NZ 2nd ODI Playing-11: जीत के बावजूद शुभमन गिल करेंगे टीम में बदलाव, वेलिंग्टन में दिखेगा 'मिया मैजिक'

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय टीम ने बुधवार को ऑकलैंड के मैदान पर एकतरफा मुकाबले में न्यूजीलैंड को पांच विकेट से मात दी थी। इसके बावजूद, कप्तान शुभमन गिल टीम में एक बदलाव कर सकते हैं। शनिवार को वेलिंग्टन में होने वाले मुकाबले में मोहम्मद सिराज की टीम में वापसी हो सकती है।

सिराज न्यूजीलैंड ए के खिलाफ दूसरे अनऔपचारिक टेस्ट में हिस्सा ले रहे थे, जिसकी वजह से वो पहले वनडे में टीम के साथ नहीं जुड़ पाए थे। मगर दूसरे मैच में वो टीम और प्लेइंग-11 दोनों ही जगह वापसी कर सकते हैं।

आकिब नबी का कटेगा पत्ता न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में अर्शदीप सिंह, गुरनूर बराड़ और अंशुल कंबोज ने शानदार गेंदबाजी की थी। अर्शदीप ने चार, बराड़ ने तीन और कंबोज ने दो विकेट चटकाए थे। मगर आकिब का प्रदर्शन निराशाजनक रहा था।