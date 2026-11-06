IND vs NZ 2nd ODI Playing-11: जीत के बावजूद शुभमन गिल करेंगे टीम में बदलाव, वेलिंग्टन में दिखेगा 'मिया मैजिक'
भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में एक बदलाव कर सकती है। मोहम्मद सिराज प्लेइंग-11 में वापसी कर सकते हैं।
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स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय टीम ने बुधवार को ऑकलैंड के मैदान पर एकतरफा मुकाबले में न्यूजीलैंड को पांच विकेट से मात दी थी। इसके बावजूद, कप्तान शुभमन गिल टीम में एक बदलाव कर सकते हैं। शनिवार को वेलिंग्टन में होने वाले मुकाबले में मोहम्मद सिराज की टीम में वापसी हो सकती है।
सिराज न्यूजीलैंड ए के खिलाफ दूसरे अनऔपचारिक टेस्ट में हिस्सा ले रहे थे, जिसकी वजह से वो पहले वनडे में टीम के साथ नहीं जुड़ पाए थे। मगर दूसरे मैच में वो टीम और प्लेइंग-11 दोनों ही जगह वापसी कर सकते हैं।
आकिब नबी का कटेगा पत्ता
न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में अर्शदीप सिंह, गुरनूर बराड़ और अंशुल कंबोज ने शानदार गेंदबाजी की थी। अर्शदीप ने चार, बराड़ ने तीन और कंबोज ने दो विकेट चटकाए थे। मगर आकिब का प्रदर्शन निराशाजनक रहा था।
आकिब ने तीन ओवर डालकर 33 रन लुटा दिए थे, जिसके बाद उनका टीम से बाहर होना लगभग तय है। उनकी जगह सिराज टीम में आएंगे, जिससे भारतीय गेंदबाजी और भी मजबूत होगी।
बल्लेबाजी क्रम में नहीं होगा बदलाव
भारतीय टीम में सिराज के अलावा, कोई और बदलाव होने की उम्मीद नहीं है। रोहित शर्मा और शुभमन गिल ओपनिंग की कमान संभालते हुए दिखेंगे।
वहीं पिछले मैच के हीरो विराट कोहली तीन नंबर पर खेलते हुए दिखेंगे। इसके बाद श्रेयस अय्यर मैदान पर आएंगे। पांच और छह नंबर पर जरुरत के हिसाब से केएल राहुल और अक्षर पटेल को भेजा जा सकता है।
इसके बाद नमन धीर ऑलराउंडर की भूमिका में दिखेंगे। तेज गेंदबाजी की कमान सिराज, अर्शदीप, बराड़ और कंबोज के हाथों में होगी। गेंदबाजों के दम पर भारत ने पहला मुकाबला जीतकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। अब उसकी नजर शनिवार को भी मैच जीतकर बढ़त को मजबूत करने पर होगी।
भारत की संभावित प्लेइंग-11
शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, नमन धीर, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज, अंशुल कंबोज, गुरनूर बराड़।
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