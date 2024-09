स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। बांग्‍लादेश के खिलाफ 2 टेस्‍ट मैचों की सीरीज के लिए भारतीय टीम चेन्‍नई पहुंच चुकी है। सोशल मीडिया पर भारतीय टीम का एक वीडियो सामने आया है। इसमें देखा जा सकता है कि भारतीय खिलाड़ी चेन्‍नई पहुंच चुके हैं। भारत और बांगलादेश के बीच टेस्‍ट सीरीज का आगाज 19 सितंबर से होगा। पहला टेस्‍ट चेन्‍नई के एमए चिदंबरम स्‍टेडियम में खेला जाएगा।

#WATCH | Tamil Nadu: Indian cricket team arrives at Chennai Airport ahead of the Test match against Bangladesh.