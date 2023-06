नई दिल्ली, स्पोर्ट्स डेस्क। तमिलनाडु प्रीमियर लीग 2023 (टीनपीएल) सोमवार 12 जून से शुरू होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पूरे एक महीने तक 8 टीमों के बीच मैच खेले जाएंगे और अंत में 12 जुलाई को लीग का फाइनल होगा। लीग में नॉकआउट से पहले एक राउंड-रॉबिन फॉर्मेंट में आठ टीमों का सामना होगा।

8 टीमों में होंगे कुल इतने मैच-

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के समान एक फॉर्मेट में नॉकआउट सहित पूरे टूर्नामेंट में 32 मैच खेले जाएंगे। लीग के अंत में टॉप चार टीमें प्लेऑफ में पहुंचेगी, जहां यब चार टीमें क्वालीफायर 1, एलिमिनेटर, क्वालीफायर 2 और फाइनल में भाग लेंगी।

यह होंगे मुकाबले-

टॉप की दो टीमें क्वालीफायर 1 खेलेंगी, जिसमें विजेता टीम सीधा फाइनल के लिए अपनी राह आसान करेगी। हारने वाली टीम क्वालीफायर 2 में अपना अगला मैच खेलेगी। एलिमिनेटर मैच में तीसरे और चौथे नंबर की टीम आपस में भिड़ेगी और विजेता टीएनपीएल 2023 के फाइनल में जगह बनाने के लिए दूसरे क्वालीफायर से मुकाबले करेगी।

The Tamil Nadu Premier League (TNPL) 2023 season will kick off from June 12, Coimbatore.

8 Team will participate in the seventh season of the T20 tournament.

All the matches for TNPL will be played across 4 venues. TNPL league stage games will be played at Coimbatore,… pic.twitter.com/nXcD9QhbIf