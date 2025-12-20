India Squad Announcement Live: विश्व कप के लिए जल्द होगा भारतीय टीम का एलान, मुंबई में आज सेलेक्टर की मीटिंग
टी20 विश्व कप 2026 के लिए आज भारतीय टीम का एलान होगा। इससे पहले मुंबई में चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर समेत सभी चयनकर्ता और कप्तान सूर्यकुमार यादव की मीटिंग होगी। अगले साल 7 फरवरी से टी20 विश्वकप का आगाज होगा। 20 टीमों के बीच होने वाले इस टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला 8 मार्च को खेला जाएगा।
India Squad Announcement Live: क्या रिंकू सिंह को मौका नहीं मिलेगा?
रिंकू सिंह पिछले दस टी20 मैचों में खराब फॉर्म में हैं। इन दस पारियों में उन्होंने 16.75 के औसत और 128.84 के स्ट्राइक रेट से 134 रन बनाए हैं, जिसमें उनका बेस्ट स्कोर 53 रन है। आंकड़े उनकी खराब फॉर्म को दर्शाते हैं। वहीं लगातार मौके न मिलने से उनकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं। उन्होंने आखिरी बार ऑस्ट्रेलिया में टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेला था, जहां उन्हें बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला था।
India Squad Announcement Live: गिल ने बढ़ाई टेंशन
टी20 विश्व कप 2026 नजदीक आने के साथ ही शुभमन गिल सुर्खियों में हैं। इस साल खेले 15 टी20 इंटरनेशनल मुकाबलों में उन्होंने 137.26 की स्ट्राइक रेटसे 291 रन बनाए हैं। हालांकि, ओपनिंग करते हुए वह टीम के लिए उपयोगी साबित नहीं हुए हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचों में वह 32 रन ही बना सके।
India Squad Announcement Live: टी-20 विश्व कप के लिए संभावित टीम
सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, संजू सैमसन, वॉशिंगटन सुंदर।
स्टैंड बाई : यशस्वी जायसवाल, रिंकू सिंह, रियान पराग, शाहबाज अहमद, नीतीश कुमार रेड्डी, प्रसिद्ध कृष्णा।
India Squad Announcement Live: न्यूजीलैंड के खिलाफ प्री बोर्ड
टी20 विश्वकप 2026 से भारतीय टीम न्यूजीलैंड से टकराएगी। इस दौरान दोनों टीमों के बीच 5 टी20 मुकाबले खेले जाएंगे। आज न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली टी20 सीरीज के लिए भी भारतीय टीम का एलान हो सकता है।
