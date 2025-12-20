20 Dec 2025 11:51:25 AM

India Squad Announcement Live: क्या रिंकू सिंह को मौका नहीं मिलेगा?

रिंकू सिंह पिछले दस टी20 मैचों में खराब फॉर्म में हैं। इन दस पारियों में उन्होंने 16.75 के औसत और 128.84 के स्ट्राइक रेट से 134 रन बनाए हैं, जिसमें उनका बेस्‍ट स्कोर 53 रन है। आंकड़े उनकी खराब फॉर्म को दर्शाते हैं। वहीं लगातार मौके न मिलने से उनकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं। उन्होंने आखिरी बार ऑस्ट्रेलिया में टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेला था, जहां उन्हें बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला था।