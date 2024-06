T20 WC 2024: न्यूयॉर्क स्टेडियम पर जल्द चलेगा 'अमेरिकी प्रशासन का बुल्डोजर', भारत की पाकिस्तान पर जीत का रहा है गवाह

दरअसल, न्यूयॉर्क के नसाऊ काउंटी इंटरनेशनल स्टेडियम को आईसीसी टी20 विश्व कप 2024 के लिए तैयार कराने में करीब 248 करोड़ रुपए का खर्चा लगा था, जिसमें पहले क्रिकेट के पहल मॉड्यूलर स्टेडियम को तैयार किया गया था। हाल ही में भारत ने अमेरिका को इस स्टेडियम में खेले गए मैच में 7 विकेट से रौंदकर अपनी जीत की हैट्रिक लगाई।

इस मैच के बाद एएनआई ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की है, जिसमें वेन्यू पर बुलडोजर को देखा जा रहा है, जो जल्द ही इस इस स्टेडियम को ध्वस्त करने वाले है। इस स्टेडियम में कुल बैठने की क्षमता 34000 है और इस स्टेडियम ने भारत के तीनों ग्रुप मैच की मेजबानी की, जिसमें भारत बनाम पाकिस्तान मैच भी शामिल रहा।

यहां पर आईसीसी ने स्टेडियम को तैयार कराने में करीब 248 करोड़ रुपए का खर्च किया था जिसमें क्रिकेट के पहले मॉड्यूलर स्टेडियम को तैयार कराया गया था। अब स्टेडियम में 12 जून को भारत और अमेरिका के बीच मुकाबला खेले जाने बाद इसके ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया को भी शुरू कर दिया गया है।

बता दें कि नसाऊ काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम को बनाने की शुरुआत सितंबर 2023 में हुई थी जिसके बाद इसे 106 दिनों के अंदर तैयार कराया गया था। अब इस स्टेडियम को सिर्फ 6 हफ्तों के अंदर तोड़ दिया जाएगा।

इस स्टेडियम में आखिरी मैच भारत बनाम यूएसए का खेला गया, जिसमें जीत हासिल कर टीम इंडिया ने टी20 विश्व कप के सुपर 8 में जगह बनाई। अब भारतीय टीम अपने आखिरी ग्रुप मैच में कनाडा से भिड़ेगी।

And so the dismantling begins at Eisenhower Park. Adios Nassau County International Cricket Stadium. We hardly knew ye! pic.twitter.com/vL3bN7M4JY — Peter Della Penna (@PeterDellaPenna) June 12, 2024

#WATCH | Nassau County, New York (USA): Bulldozers placed at the Nassau Cricket Stadium as the temporary stadium is set to be dismantled from tomorrow.

The T20 World Cup match between India and the US yesterday was played here. pic.twitter.com/iYsgaEOWlP— ANI (@ANI) June 13, 2024