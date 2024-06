T20 WC PAK vs IRE: ‘कुदरत का निजाम’ ही तोड़ेगा पाकिस्तान के अरमान, फ्लोरिडा में भारी बारिश से बाढ़ की स्थिति; राज्य में आपातकाल की घोषणा

पाकिस्तान का अब आयरलैंड से 16 जून को सामना होना है, जिस मैच से पहले फ्लोरिडा (PAK Vs IRE and Florida Weather Today) में भारी बारिश ने हर किसी की मुसीबतें बढ़ा दी है। फ्लोरिडा में भारी बारिश से बाढ़ की स्थिति बन गई है। ऐसे में इस आर्टिकल के जरिए जानते है फ्लोरिडा का मौसम के बारे में।

PAK vs IRE Weather Report: फ्लोरिडा में भारी बारिश ने बढ़ाई पाकिस्तान की टेंशन

दरअसल, मौसम प्रणाली के कारण दक्षिण फ्लोरिडा में मंगलवार (12 जून) और आज भारी बारिश हुई है। इसके शुक्रवार तक जारी रहने की संभावना है। लॉडरहिल शहर की आधिकारिक वेबसाइट पर एक प्रेस नोट में कहा गया है कि तालाब को कम करने में मदद करने के लिए लॉडरहिल शहर में चिंता वाले क्षेत्रों में काम करने वाले दल हैं। लॉडरहिल फ्लोरिडा में फोर्ट लॉडरडेल के ठीक बगल में है। संयुक्त राज्य अमेरिका की मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, फ्लोरिडा के दक्षिणी भाग में दुर्लभ आकस्मिक बाढ़ आपातकाल देखा जा रहा है।

कैसे फ्लोरिडा में बारिश पाकिस्तान की उम्मीदों पर फेरेगी पानी?

यूएसए के 10 गेंद शेष रहते हुए भारत से हारने के बाद, ग्रुप ए (जहां भारत ने पहले ही सुपर-8 में जगह पक्की कर ली है), तो दूसरे स्थान पर रहने वाली टीम के भाग्य का फैसला करने के लिए नेट रन रेट मायने नहीं रखेगा। नेट रन रेट के अनुसार पाकिस्तान संयुक्त राज्य अमेरिका से आगे है। पाकिस्तान के पास 0.191 है जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका के पास 0.127 है।

बता दें कि पाकिस्तान की टीम आयरलैंड को हराकर और अमेरिका को उनसे हारते हुए देखकर ही क्वालीफाई कर सकता है, लेकिन टीम यूएसए के पास भी क्वालीफाई करने का मौका है, अगर उन्हें एक अंक मिल जाए। अगर आयरलैंड बनाम अमेरिका का मैच बारिश से रद्द भी होता है तो फिर भी अमेरिका की टीम सुपर-8 में जगह बना लेगी। वहीं, अगर पाकिस्तान-आयरलैंड का मैच रद्द हुआ तो पाकिस्तान की टीम को सिर्फ एक ही अंक मिलेगा और यूएसए की टीम फिर भी क्वालीफाई कर लेगी।

Upon signing this emergency declaration, I spoke with Kevin Guthrie, the state Director of Emergency Management, who has pledged to allocate any available resources from his agency to assist in our recovery efforts. The Florida Fish and Wildlife Commission will also be sending… pic.twitter.com/adJeLUGwFi— Mayor Dean J. Trantalis (@DeanTrantalis) June 12, 2024

Floods in Florida has left Sri Lankan team stranded in US. The team was supposed to fly out from Fort Lauderdale this evening to Caribbean, but now are staying back in US. A state of emergency has been issued by Mayor of Fort Lauderdale. The team is expected to fly out tomorrow.— Rex Clementine (@RexClementine) June 13, 2024