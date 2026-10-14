प्रेट्र, नई दिल्ली। मुंबई के तेज गेंदबाजी हरफनमौला सूर्यांश शेडगे को न्यूजीलैंड दौरे के लिए भारत की वनडे टीम में चुना जा सकता है, जिन्होंने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया-ए के विरुद्ध लिस्ट-ए टूर्नामेंट में बेहतरीन प्रदर्शन किया है।

23 वर्ष के शेडगे ने इंग्लैंड के विरुद्ध तीन टी-20 मैच खेले थे और हाल ही में हैमस्ट्रिंग चोट से उबरने के बाद प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में लौटे हैं। उन्होंने पुडुचेरी में ऑस्ट्रेलिया-ए के विरुद्ध अनौपचारिक वनडे सीरीज में बल्ले और गेंद से प्रभावित किया।