IND vs NZ: इंडिया-न्यूजीलैंड की 100 साल की दोस्ती का जश्न, वनडे सीरीज में कीवी टीम पहनेगी भारतीय रंग में रंगी खास जर्सी

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। इस महीने के अंत में भारतीय टीम न्‍यूजीलैंड का दौरा करेगी। इस दौरे पर दोनों टीमों के बीच 5 टी20, 5 वनडे और 2 टेस्‍ट मैच खेले जाएंगे। न्यूजीलैंड ने भारत के साथ खेल के रिश्तों के 100 साल पूरे होने का जश्न मनाने के लिए एक खास वनडे जर्सी लॉन्च की है। इसमें भारतीय और माओरी कलाकृतियां बनी हैं। 'ब्लैक कैप्स' 4 नवंबर से भारत के खिलाफ शुरू होने वाली पांच मैचों की वनडे सीरीज के दौरान यह लिमिटेड-एडिशन शर्ट पहनेंगे।

'कोटाहिटांगा' नाम की इस जर्सी में कमल के फूल, मंडला आर्ट और पारंपरिक माओरी पैटर्न बने हैं, जो दोनों संस्कृतियों की खूबियों को एक साथ लाते हैं। न्यूजीलैंड क्रिकेट (NZC) ने कहा कि यह शर्ट दोनों देशों के बीच खेल के लंबे समय से चले आ रहे रिश्तों को सम्मान देने के लिए डिजाइन की गई थी।

तीन कलाकारों बेन थॉमसन, शिव नरंदास और जय पांचा ने इस डिजाइन पर काम किया और हर एक ने जर्सी में अलग-अलग सांस्कृतिक प्रभाव जोड़े। नरंदास और पांचा ने शर्ट के लिए तीन भारतीय मोटिफ चुने। इनमें भारत का राष्ट्रीय फूल कमल, भारतीय वास्तुकला में आम तौर पर दिखने वाला ओजी पैटर्न और मंडला शामिल हैं, जिसकी सममित संरचना पारंपरिक माओरी डिजाइनों के साथ मेल खाती है।

Kotahitanga | Unity Available now at https://t.co/QmhJAXWozn and selected Rebel Sport stores. https://t.co/FXgQnLO7iI — BLACKCAPS (@BLACKCAPS) October 10, 2026 थॉमसन ने 'हाएहाए' (haehae) लाइनों के साथ-साथ 'कोवाईवाई' (kowhaiwhai) को भी शामिल किया, जो पारंपरिक माओरी स्क्रॉलवर्क का एक रूप है। यह कलाकृति उन लोगों को सम्मान देती है जिन्होंने पिछले कुछ वर्षों में न्यूजीलैंड और भारत के बीच खेल संबंधों को बेहतर बनाने में योगदान दिया है।

NZC के चीफ मार्केटिंग और कमर्शियल ऑफिसर ग्लेन क्रिचली ने डिजाइन में दो संस्कृतियों को एक साथ लाने के लिए कलाकारों की तारीफ की। क्रिचली ने कहा, "हम इस डिजाइन से बहुत खुश हैं। कलाकारों ने माओरी और भारतीय डिजाइनों के बीच एक शानदार तालमेल बनाया है, जो हमारे देशों के बीच के रिश्ते को दर्शाता है।"