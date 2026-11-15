मटन देख फिसल गए सूर्यकुमार यादव, जमीन पर बैठकर चूल्हे के सामने खाने लगे खाना; वायरल हो गया Video

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम से बाहर किए गए सूर्यकुमार यादव इस समय सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में मुंबई की कप्तानी कर रहे हैं। उन्होंने शनिवार को हैदराबाद के खिलाफ तूफानी पारी खेल अपनी फॉर्म का परिचय दिया। इस बीच सूर्यकुमार का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वह जमीन पर बैठकर खाना खा रहे हैं।

मुंबई ने हैदराबाद को कोलकाता के जाधवपुर यूनिवर्सिटी कैम्पस ग्राउंड में खेले गए मैच में मात दी। फिर क्रिकेट के मैदान से इतर सूर्यकुमार घर जैसे खाने का लुत्फ लेते नजर आए। 'ऐसे ही पसंद है' सोशल मीडिया पर सूर्यकुमार का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उनके साथ सरफराज खान भी दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो में सूर्यकुमार एक किचन में जमीन पर बैठकर खाना खा रहे हैं। वह वीडियो में कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, "यह मनिक भाई बैठे हैं हमारे, इन्होंने मटन बनाया है। यहां दादा रोटी बेल रहे हैं और उधर चूल्हे पर मस्त गरम-गरम रोटी बना रही हैं। एक दम घर का खाना। घर वाला फीलिंग आ रहा है। अपने को ऐसे ही पसंद है।"