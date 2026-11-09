सूर्यकुमार यादव धमाकेदार वापसी करने को तैयार, मुंबई ने इस टूर्नामेंट के लिए सौंपी कप्तानी

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान सूर्यकुमार यादव लंबे समय बाद प्रोफेशनल क्रिकेट में वापसी करने वाले हैं। सूर्या को मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन (MCA) ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (SMAT) 2026 के लिए मुंबई का कप्तान बनाया है। सूर्या को मुंबई की रणजी ट्रॉफी के लिए टीम में नहीं चुना गया था। वे पहले चार राउंड से बाहर रहे लेकिन अब सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में वापसी करते हुए दिखाई देंगे।

सूर्या ने भारत को अपनी कप्तानी में टी20 वर्ल्ड कप 2026 में जीत दिलाई थी। इसके बाद उन्हें कप्तानी से हटा दिया गया था और भारतीय टीम से भी ड्रॉप कर दिया गया था। सूर्या ने आखिरी बार मुंबई टी20 लीग में कोई पेशेवर क्रिकेट खेला था, जिसके बाद अब 14 नवंबर से शुरू होने वाली सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में खेलते हुए दिखाई देंगे। एमसीए ने इसके लिए टीम की घोषणा कर दी है।

सूर्यकुमार यादव करेंगे कप्तानी SMAT में सूर्या को मुंबई का कप्तान बनाया गया है। उन्होंने इससे पहले रणजी ट्रॉफी के सेलेक्शन के लिए खुद को उपलब्ध बताया था लेकिन चयनकर्ताओं ने उन्हें अपनी टीम में शामिल नहीं किया। हालांकि, अब वे SMAT में टीम की अगुवाई करते हुए दिखाई देंगे। मुंबई की इस टीम में शार्दुल ठाकुर, सरफराज खान और तुषार देशपांडे जैसे खिलाड़ी शामिल हैं। पीटीआई के मुताबिक अगर श्रेयस अय्यर घरेलू क्रिकेट के लिए उपलब्ध नहीं होते हैं, तो व्हाइट बॉल टूर्नामेंट में ही सूर्या मुंबई की कप्तानी करेंगे। यानी विजय हजारे ट्रॉफी में भी वे टीम की अगुवाई कर सकते हैं।