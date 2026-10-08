कुसल मेंडिस बने श्रीलंका टेस्ट टीम के नए कप्तान, धनंजय डी सिल्वा की जगह संभालेंगे कमान

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। श्रीलंका के टेस्ट टीम के कप्तान धनंजय डी सिल्वा ने कप्तानी छोड़ दी है। उन्हें 2024 में टेस्ट टीम का कप्तान बनाया गया था, जिसके बाद उन्होंने अब कप्तानी छोड़ने का फैसला किया। श्रीलंका क्रिकेट ने अब उनकी जगह बल्लेबाज कुसल मेंडिस को नया कप्तान बनाया है। मेंडिस व्हाइट बॉल क्रिकेट में कप्तानी कर चुके हैं और अब टेस्ट क्रिकेट में भी टीम की अगुवाई करते हुए दिखाई देंगे।

बता दें कि डी सिल्वा ने अचानक टीम की कप्तानी छोड़ दी। उन्होंने श्रीलंका क्रिकेट को एक पत्र लिखकर टीम की कप्तानी छोड़ने का एलान किया। उनका कहना है कि अगली पीढ़ी को अब कप्तानी मिलनी चाहिए। उनके इस पद से हटने के बाद अब बोर्ड ने मेंडिस को नया कप्तान बनाया है, जो रेड बॉल में पाकिस्तान के खिलाफ अपने कप्तानी करियर की शुरुआत करेंगे।

कुसल मेंडिस करेंगे टेस्ट टीम की कप्तानी श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने मेंडिस को नया कप्तान नियुक्त किया है, जो नवंबर में पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली दो मैचों की टेस्ट सीरीज से अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे। पहला टेस्ट मैच 9-13 और दूसरा मुकाबला 17-21 नवंबर के बीच लाहौर में खेला जाएगा। मेंडिस ने कभी भी टेस्ट में कप्तानी नहीं की है। हालांकि, वे अब तक 22 वनडे मैच और तीन टी20 मैचों में श्रीलंकाई टीम की अगुवाई कर चुके हैं।

कुसल मेंडिस का टेस्ट करियर मेंडिस श्रीलंका के लिए टेस्ट क्रिकेट में अहम सदस्य हैं और उन्होंने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है। उन्होंने अपने करियर में अब तक कुल 75 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें 36.36 की औसत के साथ 4836 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 10 शतक और 23 अर्धशतक निकले हैं। अब वे पहली बार इस फॉर्मेट में टीम की अगुवाई करते हुए दिखाई देंगे।