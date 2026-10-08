'उन्होंने हमारे लोगों का खून बहाया', पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने को लेकर जब बुरी तरह भड़क गए थे नाना पाटेकर

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का 75 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्हें गोवा स्थित उनके घर पर कार्डियक अरेस्ट आया। इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके। पाटेकर को बेहोशी की हालत में मणिपाल हॉस्पिटल ले जाया गया था, जहां डॉक्टरों ने करीब 45 मिनट तक सीपीआर देकर उन्हें बचाने की कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हो सके।

दिग्गज अभिनेता को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इसकी जानकारी उनके बेटे मल्हार पाटेकर ने भी दी है। बता दें कि उनका निधन सुबह 5:20 बजे हुआ। पाटेकर के निधन के बाद उनके भारत और पाकिस्तान के बीच मैच को लेकर दिया गया एक बयान चर्चा में है। ये बयान एशिया कप 2025 के दौरान आया था।

नाना पाटेकर ने भारत-पाकिस्तान मैच पर दिया था करारा जवाब एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मुकाबले को लेकर नाना ने अपनी राय रखी थी। उन्होंने पुणे के एक कार्यक्रम में बोलते हुए कहा था, "मुझे असल में ऐसे मामलों में बात नहीं करनी चाहिए। मेरी व्यक्तिगत राय यही है कि भारत को पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलना चाहिए। मुझे लगता है कि जब उन्होंने हमारे लोगों का खून बहाया है, तो हम उनके साथ क्यों खेलें।"

बता दें कि उस समय भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला मुकाबला काफी विवादित रहा था। लोगों की राय आपस में बंटी हुई थी। कुछ इसे मैच खेलने के पक्ष में थे, जबकि कुछ नहीं था। ये मैच भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के खिलाफ पहला मैच था। ऐसे में इसकी खूब चर्चा हुई थी और कई तरह के विवाद देखने को मिले थे।