स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। सनराइजर्स हैदराबाद ने आईपीएल 2027 के ऑक्शन से पहले खिलाड़ियों की रिटेंशन लिस्ट जारी कर दी है। उन्होंने आगामी सीजन से पहले कुछ बड़े फैसले लिए हैं। टीम के लिए सबसे बड़ा झटका ट्रेविस हेड रहे। हेड को आईपीएल के आगामी सीजन से पहले हैदराबाद ने रिलीज कर दिया है। हेड शायद अगले सीजन में खेलते हुए न दिखें क्योंकि अगले साल का कार्यक्रम बहुत व्यस्त रहने वाला है।

ऑस्ट्रेलिया को साल की शुरुआत में पांच मैचों की बॉर्डर-गावस्कर सीरीज खेलनी है। इसके बाद आईपीएल होगा और फिर एशेज सीरीज भी खेली जाएगी। साल के अंत में वर्ल्ड कप भी होने वाला है। इसी वजह से दिल्ली कैपिटल्स ने मिचेल स्टार्क को भी रिलीज कर दिया है। ऐसे में हेड अगले सीजन में खेलते हुए दिखाई नहीं देंगे। हेड के अलावा हैदराबाद ने जयदेव उनादकट और दिलशान मधुशंका जैसे गेंदबाजों को भी रिलीज किया है।

पैट कमिंस होंगे उपलब्ध ऑस्ट्रेलिया के बिजी कार्यक्रम को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि पैट कमिंस भी शायद अपना नाम वापस ले लें। हालांकि, रिटेंशन लिस्ट में उनका नाम शामिल है। यानी वे अगले सीजन में हैदराबाज की अगुवाई करते हुए दिखाई देंगे।

अभिषेक शर्मा को कौन होगा जोड़ीदार? हेड और अभिषके शर्मा की जोड़ी ने अब तक हैदराबाद के लिए कमाल किया था। ऐसे में हेड की कमी फ्रेंचाइजी को जरूर खलेगी। टीम को नई ओपनिंग जोड़ी चुननी होगी। एक तरफ अभिषेक शर्मा पारी की शुरुआत करेंगे, तो दूसरे छोर पर कौन उतरेगा? इस रेस में सबसे आगे विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन का नाम शामिल है। किशन अब तक फ्रेंचाइजी के लिए तीसरे नंबर पर बैटिंग करते थे लेकिन आगामी सीजन में अभिषेक के साथ पारी की शुरुआत कर सकते हैं।

कितना बचा है पर्स? हैदराबाद की बात करें, तो वे आगामी नीलामी में बड़े पर्स के साथ उतरेंगे। हैदराबाद के पर्स में 40.15 करोड़ रुपए बचे हैं। उनके पास ऑक्शन का तीसरा सबसे बड़ा पर्स है। एसआरएच की टीम में कुल सात स्लॉट खाली हैं, जिसमें तीन विदेशी खिलाड़ी वे खरीद सकते हैं।